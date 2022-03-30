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Факти / Україна / Суспільство

Російській армії не вдається оточити Київ, а “відведення військ” може бути обманом – Генштаб ЗСУ

Юля Захарченко редакторка стрічки
Російській армії не вдається оточити Київ, а “відведення військ” може бути обманом – Генштаб ЗСУ

Російській армії не вдається вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей, оточити Київ та встановити контроль над лівобережною частиною України, вважають у Генеральному штабі ЗСУ.

За даними ЗСУ, так зване “відведення військ” з території Київської та Чернігівської областей може бути ротацією окремих ворожих підрозділів та способом обману військового керівництва щодо відмови російської армії оточити Київ.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках суттєвих змін не відзначається. Загарбники намагаються утримати раніше зайняті рубежі, активних наступальних дій не здійснюють.

У напрямку Слов’янська противник утримує займані позиції у районі населених пунктів Кам’янка та Суха Кам’янка. Тривали заходи із забезпечення військ, перегрупування підрозділів та поповнення запасів.

На Донецькому напрямку противник завдає авіаційні та ракетні удари по Кремінній та Маріуполю. Основні зусилля ворог зосереджував на взятті під контроль населених пунктів Попасна, Рубіжне, а також повному захопленні Маріуполя, проте без успіху.

На Таврійському напрямку змін у складі та положенні противника не зафіксовано. На Південнобузькому напрямку противник відновлює боєздатність своїх підрозділів.

Ворог здійснив артилерійські обстріли біля населених пунктів Степногірськ, Оріхове, Гуляйполе. Біля Новокарлівки та Лугівського противник здійснює фортифікаційне обладнання зайнятих позицій та встановлює мінно-вибухові загородження.

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Фото: Генштаб ЗСУ

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Джерело: Генштаб ЗСУ

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