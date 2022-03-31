Обстріл Лисичанська та перекидання сил РФ з окупованої Грузії: що відбувається на 36-у добу війни в Україні (онлайн)
Уранці 24 лютого Путін оголосив про початок спецоперації в Україні і введення військ РФ на Донбас. Після цього о 5.00 країна-агресор завдала ракетних ударів по українських містах.
Як пояснили незабаром у МВС України, вторгнення почалося з атаки на аеродроми, військові склади в Києві, Харкові та Дніпрі, а також на державний кордон на ділянці з Росією, Білоруссю і окупованим Кримом.
Кількість знищених і поранених російських військових нині перевищила 17 тис.
Головні події про війну РФ проти України – в текстовій трансляції на Фактах ICTV.
Сенатор США Ангус Кінг заявив, що саме зараз війна в Україні переходить до вирішальної стадії, оскільки російські війська переорієнтовують свої зусилля, а очільник РФ Володимир Путін робить все більш відчайдушні кроки.
Очільник Центру урядового зв’язку Великої Британії Джеремі Флемінг констатує: Путін недооцінив спротив українського народу, силу коаліції, яка протистоятиме його діям, та економічні наслідки режиму санкцій.
Натомість переоцінив здібності своїх військових, які мали забезпечити швидку перемогу.
1 квітня відновляться переговори з російською делегацією в онлайн форматі.
Про це у своєму повідомив голова фракції Слуга народу, член переговорної групи Давид Арахамія.
Влада Словаччини заявила, що висилає 35 російських дипломатів на підставі інформації, наданої спецслужбами.
Про це повідомив речник міністерства закордонних справ Словаччини Юрай Томага.
– Ми шкодуємо, що після попередніх висилок російських дипломатів в останні кілька років російська дипломатична місія не виявила інтересу до нормальної роботи у Словаччині, – додав він.
Раніше цього місяця Словаччина, яка є членом Європейського союзу, вже надіслала трьох російських дипломатів за шпигунство.
У Криму проводиться активний призов кримських татар.
Український кримськотатарський політик Ескендер Барієврозповів, що окупаційна кримська влада також встановила обмеження на виїзд з Криму чоловікам призивного віку (від 18 до 45 років).
– Так, дійсно це має місце. І ми це відслідковуємо. І також працюємо з нашими громадянами, щоб вони ховалися. Або виїжджали з Криму, або якщо до них приходять і намагаються закликати до збройних сил РФ, то, відповідно, відмовлятися публічно, – зазначив Барієв.
Російські хакери нещодавно намагалися проникнути в мережі НАТО та міністерств оборони кількох країн Східної Європи, згідно з звітом групи аналізу загроз Google.
У звіті не говориться, які збройні сили стали мішенню в ході того, що Google назвав кампаніями з фішингу облікових даних, які були запущені групою, що базується в Росії, під назвою Coldriver або Callisto.
Кампанії проводилися з використанням новостворених облікових записів Gmail.
Google заявляє, що хоча рівень успіху цих кампаній невідомий, йому невідомо про компрометацію будь-яких облікових записів Gmail.
Агентство ООН у справах біженців не може поспілкуватися з деякими своїми співробітниками в Маріуполі, каже керівник агентства.
Президент України Володимир Зеленський підписав укази про відкликання послів України з Марокко та Грузії.
Про це він заявив у новому відеозверненні. За словами глави держави, не всі готові гідно працювати на оборону України. Зокрема, є ті, хто “даремно витрачає час і працює лише на те, щоб залишитися при посаді”.