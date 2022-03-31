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Факти / Україна / Політика
Юля Захарченко |
Обстріл Лисичанська та перекидання сил РФ з окупованої Грузії: що відбувається на 36-у добу війни в Україні (онлайн)

Обстріл Лисичанська та перекидання сил РФ з окупованої Грузії: що відбувається на 36-у добу війни в Україні (онлайн)

Уранці 24 лютого Путін оголосив про початок спецоперації в Україні і введення військ РФ на Донбас. Після цього о 5.00 країна-агресор завдала ракетних ударів по українських містах.

Як пояснили незабаром у МВС України, вторгнення почалося з атаки на аеродроми, військові склади в Києві, Харкові та Дніпрі, а також на державний кордон на ділянці з Росією, Білоруссю і окупованим Кримом.

Кількість знищених і поранених російських військових нині перевищила 17 тис.

Головні події про війну РФ проти України – в текстовій трансляції на Фактах ICTV.

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Пряма трансляція
06:52 - 31 березня

Сенатор США Ангус Кінг заявив, що саме зараз війна в Україні переходить до вирішальної стадії, оскільки російські війська переорієнтовують свої зусилля, а очільник РФ Володимир Путін робить все більш відчайдушні кроки.

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06:34 - 31 березня

Очільник Центру урядового зв’язку Великої Британії Джеремі Флемінг констатує: Путін недооцінив спротив українського народу, силу коаліції, яка протистоятиме його діям, та економічні наслідки режиму санкцій.

Натомість переоцінив здібності своїх військових, які мали забезпечити швидку перемогу.

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05:13 - 31 березня

1 квітня відновляться переговори з російською делегацією в онлайн форматі.

Про це у своєму повідомив голова фракції Слуга народу, член переговорної групи Давид Арахамія.

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04:50 - 31 березня

Влада Словаччини заявила, що висилає 35 російських дипломатів на підставі інформації, наданої спецслужбами.

Про це повідомив речник міністерства закордонних справ Словаччини Юрай Томага.

– Ми шкодуємо, що після попередніх висилок російських дипломатів в останні кілька років російська дипломатична місія не виявила інтересу до нормальної роботи у Словаччині, – додав він.

Раніше цього місяця Словаччина, яка є членом Європейського союзу, вже надіслала трьох російських дипломатів за шпигунство.

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04:24 - 31 березня

У Криму проводиться активний призов кримських татар.

Український кримськотатарський політик Ескендер Барієврозповів, що окупаційна кримська влада також встановила обмеження на виїзд з Криму чоловікам призивного віку (від 18 до 45 років).

– Так, дійсно це має місце. І ми це відслідковуємо. І також працюємо з нашими громадянами, щоб вони ховалися. Або виїжджали з Криму, або якщо до них приходять і намагаються закликати до збройних сил РФ, то, відповідно, відмовлятися публічно, – зазначив Барієв.

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03:19 - 31 березня

Російські хакери нещодавно намагалися проникнути в мережі НАТО та міністерств оборони кількох країн Східної Європи, згідно з звітом групи аналізу загроз Google.

У звіті не говориться, які збройні сили стали мішенню в ході того, що Google назвав кампаніями з фішингу облікових даних, які були запущені групою, що базується в Росії, під назвою Coldriver або Callisto.

Кампанії проводилися з використанням новостворених облікових записів Gmail.

Google заявляє, що хоча рівень успіху цих кампаній невідомий, йому невідомо про компрометацію будь-яких облікових записів Gmail.

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01:25 - 31 березня
Протягом двох крайніх днів, противник дещо змінив тактику ведення бойових дій у небі і зосередив активність на Сході країни.
Під час авіанальотів на Харківщині від вогню наших зенітних ракетних підрозділів рашисти втратили чотири літаки, попередньо винищувачі-бомбардувальники Су-34, а також один БпЛА. Також є відомості про збиття двох крилатих ракет ворога на різних напрямках.

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00:56 - 31 березня
Оперативна інформація станом на 24.00 30.03.2022 щодо російського вторгнення

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00:32 - 31 березня

Агентство ООН у справах біженців не може поспілкуватися з деякими своїми співробітниками в Маріуполі, каже керівник агентства.

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00:27 - 31 березня

Президент України Володимир Зеленський підписав укази про відкликання послів України з Марокко та Грузії.

Про це він заявив у новому відеозверненні. За словами глави держави, не всі готові гідно працювати на оборону України. Зокрема, є ті, хто “даремно витрачає час і працює лише на те, щоб залишитися при посаді”.

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