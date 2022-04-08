На порталі державних послуг Дія вже найближчими днями з’явиться можливість реєстрації для внутрішньо переміщених осіб (переселенців).

Про це поінформував віцепрем’єр – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, відповідаючи на запитання, які послуги вже найближчим часом можуть з’явитися в Дії.

– Напевно, найбільш актуальна послуга – це фіксація ВПО, внутрішньо переміщених осіб. Людей, які переїхали, для того, щоб отримати цей статус і отримати виплати згідно з цим статусом, – зазначив він.

За словами Федорова, ця послуга вже працює офлайн і найближчими днями стане доступною для переселенців.

– Вона повністю готова, ми вже відправили в маркети, чекаємо, поки опублікується в Google і Apple. Тому я думаю, що протягом кількох днів вона запрацює, – наголосив міністр.

Ще наприкінці березня прем’єр-міністр України Денис Шмигаль анонсував, що внутрішні переселенці, які залишили свої домівки через повномасштабну війну, зможуть реєструватися через портал Дія.

Незадовго до цього Кабінет міністрів розширив можливості для отримання довідки про взяття на облік ВПО (внутрішньо переміщених осіб).

Так, переселенці зможуть отримати довідку про взяття на облік ВПО як через територіальні громади або центр надання адміністративних послуг (ЦНАП), так і просто подати заяву через Дію. Такі норми діятимуть під час воєнного стану.

У рамках однієї з урядових програм внутрішнім переселенцям в Україні вже почали виплачувати допомогу в розмірі 2 220 грн.

За даними Офісу ООН з координації гуманітарних питань, станом на 1 квітня приблизно 7,1 млн людей були вимушено переміщені в Україні. Це близько 16% населення нашої держави.