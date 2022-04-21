Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіStop the war (NFT)Війна в УкраїніНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 57 день війни
Вбили Вбили
208 дітей
Поранили Поранили
>376 дітей
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
2 224 дорослих
Факти / Україна / Суспільство

Забирають техніку та беруть в рабство робітників: кадирівці влаштували терор херсонським аграріям

Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
Забирають техніку та беруть в рабство робітників: кадирівці влаштували терор херсонським аграріям

Російські загарбники на території тимчасово окупованої Херсонської області тероризують аграріїв. Окупанти привласнюють майно, вивозять продукцію зі складів, а також беруть у рабство працівників.

Про це повідомляє Всеукраїнська аграрна рада.

– Окупанти привласнюють майно фермерських господарств, вивозять продукцію зі складів, силою змушують працювати робітників. Тим, хто не погоджується, погрожують фізичною розправою, – зазначили в Аграрній раді.

Читайте
У Херсоні окупанти розстріляли чоловіка

За словами херсонського аграрія, власника підприємств ТОВ Агро-Співдружність та ПП Співдружність-Південь Альберта Черепахи, який має 20 тис. га, його тероризують саме кадирівці.

– Групи озброєних чеченців, які називають себе кадирівцями, увійшли на територію моїх господарських підрозділів у Генічеському районі 11-12 квітня. Маємо бази в селах Чонгар, Червоне, Павлівка, земельний банк становить 20 тис. га. Озброєні люди заявили, що тепер все майно підприємства належить їм. Керівників підрозділів попередили, що у випадку майнових втрат їм відріжуть голови, – зазначив Черепаха.

За його словами, групи загарбників перебувають під керівництвом сепаратиста С. Немітулаєва.

Нині російські окупанти змушують працівників підприємства працювати на них.

– Загарбники почали керувати виробничими процесами на підприємстві: дали команду працівникам проводити посівну, підготувати заявку на необхідні матеріали. Для цього вони почали вивозити і продавати продукцію, яка зберігалася на складах, – додає фермер.

Читайте
Погрожують людям обстрілами та забороняють виїжджати – ЗСУ про РФ на Херсонщині

Джерело: Всеукраїнська аграрна рада

Related video
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!

Фото: Depositphotos

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка