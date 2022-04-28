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Факти / Україна / Суспільство

Російські мародери викрали скіфське золото із музею в окупованому Мелітополі

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
скіфське золото

Російські окупанти у Мелітополі захопили Міський краєзнавчий музей, де зберігалося скіфське золото IV століття до нашої ери.

У Запорізькій ОВА повідомили, що місце зберігання дороцінних реліквій окупантам видали колаборанти.

— Надходить інформація про те, що російські військові захопили Мелітопольський міський краєзнавчий музей. Колобранти вказали росіянам місце, де зберігається скіфське золото, що було виявлено археологами у 50-х роках минулого століття, – йдеться у повідомленні.

Ще у лютому міська адміністрація та співробітники музею сховали колекцію скіфського золота.

Видання Мltpl.City зазначає, що у пророссійських пабліках показали відео, як призначений росіянами “директор” Євген Горлачьов розповідає, що його однодумці витратили багато сил та енергії, щоб знайти скіфське золоте, яке було сховано співробітниками музею. Хоча місцезнаходження колекції видали колаборанти.

Золото скіфів у кургані у Мелітополі виявили у 1954 році. Його намагалися вивезти в Ермітаж, але українські археологи добилися, щоб знахідку залишили в Україні.

Значна частина золотих монет і прикрас експонувалася у Мелітопольському краєзнавчому музеї.

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Ще у березні російські мародери пограбували історико-архітектурний музей Садиба Попова у Запорізькій області. Рашисти повибивали вікна та двері та викрали усе, що змогли взяти з собою. Вони вкрали навіть мармуровий унітаз.

Джерело: Запорізька ОВА, Мltpl.City

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Фото: Depositphotos

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