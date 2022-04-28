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Факти / Україна / Суспільство

Здійснювала “правосуддя” іменем агресора: главу райсуду Луганщини підозрюють у держзраді

Юля Захарченко редакторка стрічки
Здійснювала “правосуддя” іменем агресора: главу райсуду Луганщини підозрюють у держзраді

У Луганській області викрили главу районного суду, яка допомагала представникам так званої “ЛНР” окупаційної адміністрації Російської Федерації. Жінка здійснювала “правосуддя” від імені країни-агресора та обіймала посаду судді у незаконно створених судових органах.

За даними Офісу генерального прокурора України, фігурантка справи агітувала суддів та працівників підпорядкованого суду, які залишились на тимчасово окупованій території, визнати незаконну владу, закликала підлеглих судити підозрюваних від імені квазіреспубліки.

Главі районного суду Луганської області повідомили про підозру в державній зраді та колабораційній діяльності (за частиною 1 та 2 статті 111, за частиною 7 статті 111-1 чинного Кримінального кодексу України).

Найбільше покарання за цими статтями передбачає тюремне ув’язнення до 15 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю до 15 років та можливою конфіскацією майна.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Державного бюро розслідувань та Служби безпеки України.

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Джерело: Офіс генпрокурора

Фото: Pixabay

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