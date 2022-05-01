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Факти / Україна / Суспільство

Сьогодні може відбутися евакуація з Маріуполя: час та місце збору

Марта Бондаренко редакторка стрічки
Маріуполь

Сьогодні, 1 травня, може відбутися евакуація мирного населення з міста Маріуполь.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Наразі збір людей заплановано на 16.00 біля ТРЦ Порт Сіті.

– Неофіційно: пишіть, дзвоніть близьким. Це може бути один з останніх реальних шансів залишити місто. Кажіть усім – ніяких повісток, ніяких звинувачень немає і не буде. Ми всіх чекаємо вдома, в Україні, – наголосив Андрющенко.

Міський голова Маріуполя Вадим Бойченко повідомляв, що понад 100 тис. місцевих чекають на порятунок.

Нагадаємо, що Папа Римський Франциск тричі просив президента РФ Володимира Путіна про гуманітарний коридор із Маріуполя для населення. Проте усі три рази отримував відмови.

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Раніше у Маріупольській міськраді повідомили, що у будинки містян, які виїхали з тимчасово окупованої території міста, російські загарбники заселяють невідомих людей.

Фейковий дозвіл на це видає так звана селищна рада, яка працює під прапором “ДНР”.

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Фото: Depositphotos

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