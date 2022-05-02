Підтримка України: у Києві Зеленський зустрівся з главою МЗС Данії

У Києві відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського та міністра закордонних справ Данії Єппе Кофоду, під час якої сторони обговорили підтримку нашій державі та інші важливі теми.

Про це повідомив глава держави Володимир Зеленський. За його словами, Данія розуміє та надає підтримку Україні на тлі повномасштабної збройної агресії Російської Федерації.

– Данія розуміє та підтримує Україну. І ми це відчуваємо. Дякую за предметну зустріч міністру закордонних справ цієї країни Єппе Кофоду. Цінуємо, що у цей нелегкий час ви поруч із нами, – наголосив президент України.

За його словами, українське керівництво відчуває сильну підтримку Данії. Однак глава держави поки не розкрив подробиць зустрічі з міністром закордонних справ Данії Єппе Кофоду.

У Києві відновлено роботу посольства Данії в Україні. Дипломатичні відомства з міркувань безпеки призупиняли роботу у Києві напередодні повномасштабного вторгнення Росії та після його початку 24 лютого 2022 року.