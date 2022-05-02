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Факти / Україна / Суспільство

Крістіна Квін розповіла, коли посольство США може повернутися до Києва

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
Крістіна Квін розповіла, коли посольство США може повернутися до Києва

Посольство США до кінця травня може повернутися працювати до Києва. Тимчасово повірена у справах США в Україні Крістіна Квін повідомила, що це станеться, якщо дозволить безпекова ситуація.

Поки працівники посольства щоденно їздитимуть із Польщі до Львова, де працюватимуть. А через кілька тижнів вже залишаться у Львові, після чого і вирішуватиметься питання із поверненням до Києва.

— Набагато краще перебувати на місці, щоб координувати допомогу. Моє головне завдання – це безпека співробітників і ми дослуховуватимемося, чи безпечно повертатися до Києва. Ми сподіваємося, щойно безпекова ситуація дозволить зробити це, то буде довготермінове перебування, – сказала Крістіна Квін.

За її словами, посольство США під час тимчасового перебування у Польщі займалось питаннями гуманітарної допомоги для України, дипломати розповідали світові про героїзм українців у війні з Росією.

26 квітня американські дипломати повернулися в Україну вперше після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Дипломати прибули в країну з Польщі та вирушили до Львова для одноденної поїздки.

Також наприкінці квітня президент США Джо Байден висунув кандидатуру Бріджит Брінк на посаду надзвичайного та повноважного посла США в Україні. Наразі вона обіймає посаду посла США у Словаччині.

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Джерело: Радіо Свобода

Фото: УНІАН

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