Посольство США до кінця травня може повернутися працювати до Києва. Тимчасово повірена у справах США в Україні Крістіна Квін повідомила, що це станеться, якщо дозволить безпекова ситуація.

Поки працівники посольства щоденно їздитимуть із Польщі до Львова, де працюватимуть. А через кілька тижнів вже залишаться у Львові, після чого і вирішуватиметься питання із поверненням до Києва.

— Набагато краще перебувати на місці, щоб координувати допомогу. Моє головне завдання – це безпека співробітників і ми дослуховуватимемося, чи безпечно повертатися до Києва. Ми сподіваємося, щойно безпекова ситуація дозволить зробити це, то буде довготермінове перебування, – сказала Крістіна Квін.

За її словами, посольство США під час тимчасового перебування у Польщі займалось питаннями гуманітарної допомоги для України, дипломати розповідали світові про героїзм українців у війні з Росією.

26 квітня американські дипломати повернулися в Україну вперше після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Дипломати прибули в країну з Польщі та вирушили до Львова для одноденної поїздки.

Також наприкінці квітня президент США Джо Байден висунув кандидатуру Бріджит Брінк на посаду надзвичайного та повноважного посла США в Україні. Наразі вона обіймає посаду посла США у Словаччині.