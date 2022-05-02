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Факти / Україна / Суспільство

Вивели більше 100 людей з Азовсталі, але ситуація складна – мер Маріуполя

Валентина Летяк редакторка стрічки
Азовсталь

Із заводу Азовсталь 2 травня вдалося вивести більше 100 мирних мешканців Маріуполя, проте це лише початок, оскільки росіяни створюють різні перепони для тих, хто хоче евакуюватися на підконтрольну Україні територію, заявив в ефірі телемарафону міський голова Вадим Бойченко.

Він висловив сподівання, що російські війська дозволять цим людям евакуюватися.

– Ми розуміємо, що ця гуманітарна операція під контролем президента та міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, проте все проходить дуже-дуже складно, – наголосив мер Маріуполя.

За його словами, зараз йдеться лише про евакуацію цивільних мешканців, гуманітарний  коридор для поранених українських військових – це окремий процес і щодо нього досі тривають переговори.

Бойченко розповів, що з цивільним населенням також все складно, оскільки РФ створила чотири фільтраційні центри на околицях міста, де утримує тих, хто хоче евакуюватися.

– В цих таборах люди чекають по два тижні, у них відбирають всі документи. Чоловіків примусово перенаправляють до в’язниць, де в одній маленькій кімнаті тримають по 10-15 осіб. Дають тільки воду. Потім роздають якісь довідки власного зразка і примусово вивозять на російську територію, – наголосив він.

Сьогодні, 2 травня, у Маріуполі з 7.00 продовжилася евакуація мирного населення.

Голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух повідомив, що рух евакуаційної колони з Маріуполя до Запоріжжя затримується.

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Фото: УНІАН

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