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Факти / Україна / Суспільство

Британські безпілотники Malloy T150 зможуть доставляти вантажі на передову

Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
Malloy T150 БПЛА

Велика Британія передасть Україні безпілотні вантажні апарати Malloy T150, які здатні доставляти важке обладнання на передову.

Ці БПЛА входять до нового пакету військової допомоги, яку оголосив прем’єр-міністр Борис Джонсон.

Вони чудово зарекомендували себе у підрозділах Королівської морської піхоти Великої Британії.

Malloy Aeronautics T150 – безпілотники-квардрокоптери, що можуть доставляти вантажі.

Вони успішно пройшли випробування в будь-яких погодних умовах: дощ, поривчастий вітер, пустеля та сніг.

Вантажним дроном можна керувати з ноутбука, використовуючи точки на карті для визначення маршруту польоту.

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Технічні характеристики Malloy T150

Тип апарата: вантажний дрон eVTOL

Пілотування: автономне

Місткість: тільки вантаж

Максимальна дальність: 70 км

Час польоту: 36 хвилин

Максимальне корисне навантаження: 68 кг

Пропелери: 8 пропелерів

Електродвигуни: 8 електродвигунів

Джерело живлення: акумулятор

Характеристики безпеки: розподілений електричний двигун (DEP) гарантує безпеку за рахунок резервування. DEP означає наявність кількох пропелерів і двигунів на засобі, тому якщо один або кілька двигунів або пропелерів вийдуть з ладу, інші робочі двигуни та пропелери можуть безпечно посадити літальний апарат.

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Вартість: у відкритому доступі немає, але постачання безпілотників Malloy T150 — це частина нового пакету військової допомоги у розмірі 300 млн фунтів стерлінгів ($375 млн), яку анонсував Борис Джонсон.

Джерело: Sky News

Фото: MalloyAero

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