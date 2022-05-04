Велика Британія передасть Україні безпілотні вантажні апарати Malloy T150, які здатні доставляти важке обладнання на передову.
Ці БПЛА входять до нового пакету військової допомоги, яку оголосив прем’єр-міністр Борис Джонсон.
Вони чудово зарекомендували себе у підрозділах Королівської морської піхоти Великої Британії.
Malloy Aeronautics T150 – безпілотники-квардрокоптери, що можуть доставляти вантажі.
Вони успішно пройшли випробування в будь-яких погодних умовах: дощ, поривчастий вітер, пустеля та сніг.
Вантажним дроном можна керувати з ноутбука, використовуючи точки на карті для визначення маршруту польоту.
Технічні характеристики Malloy T150
Тип апарата: вантажний дрон eVTOL
Пілотування: автономне
Місткість: тільки вантаж
Максимальна дальність: 70 км
Час польоту: 36 хвилин
Максимальне корисне навантаження: 68 кг
Пропелери: 8 пропелерів
Електродвигуни: 8 електродвигунів
Джерело живлення: акумулятор
Характеристики безпеки: розподілений електричний двигун (DEP) гарантує безпеку за рахунок резервування. DEP означає наявність кількох пропелерів і двигунів на засобі, тому якщо один або кілька двигунів або пропелерів вийдуть з ладу, інші робочі двигуни та пропелери можуть безпечно посадити літальний апарат.
Вартість: у відкритому доступі немає, але постачання безпілотників Malloy T150 — це частина нового пакету військової допомоги у розмірі 300 млн фунтів стерлінгів ($375 млн), яку анонсував Борис Джонсон.
Джерело: Sky News
Фото: MalloyAero