Велика Британія передасть Україні безпілотні вантажні апарати Malloy T150, які здатні доставляти важке обладнання на передову.

Ці БПЛА входять до нового пакету військової допомоги, яку оголосив прем’єр-міністр Борис Джонсон.

Вони чудово зарекомендували себе у підрозділах Королівської морської піхоти Великої Британії.

Malloy Aeronautics T150 – безпілотники-квардрокоптери, що можуть доставляти вантажі.

Вони успішно пройшли випробування в будь-яких погодних умовах: дощ, поривчастий вітер, пустеля та сніг.

Вантажним дроном можна керувати з ноутбука, використовуючи точки на карті для визначення маршруту польоту.

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Технічні характеристики Malloy T150

Тип апарата: вантажний дрон eVTOL

Пілотування: автономне

Місткість: тільки вантаж

Максимальна дальність: 70 км

Час польоту: 36 хвилин

Максимальне корисне навантаження: 68 кг

Пропелери: 8 пропелерів

Електродвигуни: 8 електродвигунів

Джерело живлення: акумулятор

Характеристики безпеки: розподілений електричний двигун (DEP) гарантує безпеку за рахунок резервування. DEP означає наявність кількох пропелерів і двигунів на засобі, тому якщо один або кілька двигунів або пропелерів вийдуть з ладу, інші робочі двигуни та пропелери можуть безпечно посадити літальний апарат.

Вартість: у відкритому доступі немає, але постачання безпілотників Malloy T150 — це частина нового пакету військової допомоги у розмірі 300 млн фунтів стерлінгів ($375 млн), яку анонсував Борис Джонсон.

Джерело: Sky News

Фото: MalloyAero