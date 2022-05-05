За непідтвердженою інформацією, Україна незабаром має отримати новий “подарунок” від Сполучених Штатів Америки для боротьби з повномасштабною російською агресією. Йдеться про M270 MLRS — реактивну систему залпового вогню на гусеничній базі БМП Бредлі виробництва компанії Vought.

РСЗВ призначена для знищення закритих вогневих позицій за будь-яких погодних умов на відстані понад 30 км, зокрема, у зоні перебування ворожих військ та техніки, позицій артилерії та засобів протиповітряної оборони противника, вантажних автомобілів та бронетранспортерів.

Вже майже 40 років M270 MLRS перебуває на озброєнні Збройних сил Америки. В Європі створили виробництво цих реактивних систем залпового вогню, після чого вони почали надходити до інших держав-членів НАТО. До складу M270 MLRS входять:

бойова машина;

реактивні снаряди;

апаратура управління вогнем;

транспортно-заряджальна машина;

система зв’язку та керування.

У броньованій спеціальній кабіні реактивної системи залпового вогню можна розмістити трьох осіб: командира установки, навідника та водія-механіка.

M270 MLRS має засоби навігації, топографічного прив’язування та пульт керування – на його світловому табло відображається вся необхідна інформація. Фільтро-вентиляційна установка захищає від уражень внаслідок радіоактивного забруднення місцевості або застосування хімічної зброї.

За останню добу українські захисники зафіксували вісім запусків ворожих крилатих ракет по території нашої держави. Головнокомандувач Збройних Сил України, член Ради національної безпеки і оборони Валерій Залужний переконаний, що саме тому питання надання Україні ракетних систем залпового вогню M142 HIMARS та М270 MLRS є дуже актуальним.