Зарплата військових в Україні 2022

Усім військовослужбовцям ЗСУ із 1 березня 2022 року підвищили грошове забезпечення (зарплати) на 30%, що передбачає виплату щомісячних премій, збільшення надбавки за особливості проходження служби. Окрім того, під час дії воєнного стану їм виплачується додаткова грошова винагорода у розмірі від 30 тис. до 100 тис. грн.

Додаткові виплати військовим передбачені постановою Кабміну від 28 лютого 2022 року №168. Розберемо детально – хто та скільки отримує під час війни.

Хто має право на 30 тис. грн винагороди щомісячно

Під час війни, тобто з 24 лютого, всім військовослужбовцям (виняток – строковики), окрім основної зарплати, виплачується додаткова винагорода у розмірі 30 тис. грн на місяць.

Ця надбавка стосується не лише тих, хто служить у ЗСУ, а й в СБУ, Службі зовнішньої розвідки, Головному управлінні розвідки Міноборони, Нацгвардії, Держприкордонслужбі, Управлінні державної охорони, Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації, Державній спеціальній службі транспорту, співробітників ДСНС та Нацполіції.

Скільки ж наразі отримує на місяць, наприклад, стрілець Сухопутних військ з урахуванням кваліфікації, звання та додаткової винагороди? За даними Міноборони України, сумарно виходить 43 233 грн, у командира бригади це буде 62 962 грн.

Яка зарплата у військових на передовій

Військовослужбовці, які беруть безпосередню участь у бойових діях (зокрема й строковики), також отримують щомісячне грошове забезпечення та додаткову винагороду у розмірі 100 тис. грн пропорційно часу участі у таких заходах.

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Відповідно, той самий стрілець Сухопутних військ, який перебуває на передовій, разом з додатковою винагородою отримує 113 244 грн щомісячно, а командир бригади – 132 962 грн.

Як військовослужбовцям отримати виплати

Треба прибути до військової частини, пересвідчитися у командира, що є наказ про зарахування на відповідну посаду, та приступити до виконання обовʼязків.

Надати у фінансовий відділ військової частини реквізити своєї банківської картки, якщо картки немає – документи для відкриття рахунку у банку.

Після цього частина подає заявку на виплати до Міністерства оборони.

Міноборони перераховує кошти частині, а та вже на банківську картку військовослужбовця.

Куди звертатися у разі виникнення проблем з виплатами

Підійти до заступника командира по роботі з особовим складом.

Якщо це не допомогло, звернутися до фінансистів військової частини.

Або ж зателефонувати на гарячу лінію Департаменту фінансів Міністерства оборони України: (044) 271-35-59, яка працює з 8.00 до 18.00.