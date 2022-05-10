Президент України Володимир Зеленський та все керівництво нашої держави докладають усіх зусиль для евакуації цивільних з комбінату Азовсталь, а також працюють над застосуванням процедури “екстракшн” щодо поранених бійців, медиків та військових, зокрема із залученням допомоги світової спільноти.

Про це повідомляє пресслужба Національної гвардії України.

Увесь цей час військовослужбовці продовжують захищати місто Маріуполь та стратегічний обʼєкт.

– ОЗСП Азов, 12 бригада Національної гвардії України, 36 окрема бригада морської піхоти, прикордонники, поліціянти, добровольці, тероборона Маріуполя – увесь військовий гарнізон оборонців! Усі вони – герої. Усі вони мають бути врятовані – і це одне із головних завдань, яке має бути вирішене, і не лише на полі бою, а й на міжнародному рівні! – наголошує командування Нацгвардії.

Зазначається, що сама евакуація – це вкрай складний процес, адже потребує встановлення режиму тиші й розбирання завалів.

У Нацгвардії наголосили, що в умовах війни не можуть розголошувати жодної важливої інформації про поточні операції. Крім того, не можуть розкривати гуманітарних операцій.

– Це розкриття планів для ворога, ще й з’являються різні фейки та дезінформація, що зводить нанівець цю роботу. Водночас будемо продовжувати пошук рішень та робити все можливе для збереження життя військових і цивільних, для стримування ворога й належного виконання конституційного обовʼязку із захисту держави, – заявило командування Національної гвардії України.

Раніше командир 36 бригади морської піхоти Сергій Волинський звернувся до президента Туреччини Реджепа Ердогана із проханням застосувати до них процедуру “екстракшн” та вивезти на територію Туреччини.

Зараз дивляться

Бойові дії на Азовсталі не припиняються.

У Маріуполі російські окупанти зосередилися на підриві мосту після того, як по ньому пройшли евакуаційні авто ООН із цивільними. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Фото: Маріупольська міськрада