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Факти / Україна / Суспільство

Журналістка Оксана Гайдар загинула внаслідок артобстрілу села під Броварами

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Журналістка Оксана Гайдар

Українська журналістка та блогерка Оксана Гайдар загинула під час обстрілу російською артилерією села Шевченкове Броварського району Київської області разом зі своєю мамою Лідією.

Це сталося між 11 і 12 березня, але відомо про це стало лише зараз, розповів голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко.

За його словами, Гайдар відома дописами у соцмережах на історичну тематику під псевдонімом Руда Пані. Критикувала імперські амбіції російської влади та її прагнення встановити контроль над Україною. І робила вона це із Москви, де жила разом із чоловіком і сином, але відразу після широкомасштабного вторгнення РФ повернулася до України, щоб бути поруч із мамою.

Шевченкове було окуповане росіянами. В останньому твіті, датованому 11 березня, Гайдар повідомила, що в селі немає світла та майже немає інтернету.

Оксана Гайдар народилася та виросла в Києві у родині журналіста Юрія Гайдара. Він працював заступником редактора Спортивної газети. Закінчила факультет журналістики Київського національного університету імені Шевченка.

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Фото: Сергій Томіленко

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