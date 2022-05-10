Українська журналістка та блогерка Оксана Гайдар загинула під час обстрілу російською артилерією села Шевченкове Броварського району Київської області разом зі своєю мамою Лідією.

Це сталося між 11 і 12 березня, але відомо про це стало лише зараз, розповів голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко.

За його словами, Гайдар відома дописами у соцмережах на історичну тематику під псевдонімом Руда Пані. Критикувала імперські амбіції російської влади та її прагнення встановити контроль над Україною. І робила вона це із Москви, де жила разом із чоловіком і сином, але відразу після широкомасштабного вторгнення РФ повернулася до України, щоб бути поруч із мамою.

Шевченкове було окуповане росіянами. В останньому твіті, датованому 11 березня, Гайдар повідомила, що в селі немає світла та майже немає інтернету.

Оксана Гайдар народилася та виросла в Києві у родині журналіста Юрія Гайдара. Він працював заступником редактора Спортивної газети. Закінчила факультет журналістики Київського національного університету імені Шевченка.

Зараз дивляться

Фото: Сергій Томіленко