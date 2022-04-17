Російські загарбники в Україні прицільно атакують сільське господарство під час цієї війни.

Про це заявив міністр продовольства і сільського господарства Німеччини Джем Ездемір.

– До нас доходять тривожні новини з України, де російські війська, по всій видимості, прицільно руйнують сільськогосподарську інфраструктуру і ланцюжки поставок, – зазначив він.

Ездемір стверджує, що у довгостроковій перспективі це може позначитися на продуктивності українського сільського господарства і, як наслідок, на поставках на світові ринки.

Він наголосив, що війна Росії проти України все більше проявляється як напад на світову спільноту.

– Стратегія президента Росії Володимира Путіна полягає в нагнітанні конфліктів шляхом посилення голоду, – пояснив він.

Міністр закликав розширювати постачання озброєнь Україні, щоб уникнути катастрофи глобального голоду.

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Раніше прем’єр-міністр України Денис Шмигаль розповідав, РФ хоче створити у світі велику продуктову кризу. Саме тому російські загарбники знищують частину зерносховищ в Україні, закривають експорт зерна з українських портів.

Очільниця Світової організації торгівлі Нгозі Оконджо-Івеала зазначила, що різке зростання цін на продовольство у світі через війну в Україні може спровокувати голодні бунти в бідних країнах