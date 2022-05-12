Тривають складні переговори: Верещук закликала не поширювати фейки щодо евакуації із Азовсталі

Наразі тривають перемовини про евакуацію із заводу Азовсталь у Маріуполі медичних працівників та поранених, а також людей з інших частин Маріуполя. Про це під час брифінгу повідомила координаторка дій з гуманітарних коридорів від Офісу президента Тетяна Ломакіна.

— Зараз ведуться перемовини про можливий другий етап гуманітарної операції з порятунку медичних працівників і поранених – близько 500 людей, а також про відкриття гуманітарних коридорів, яких потребують самі маріупольці, – зазначила вона.

У місті перебувають декілька тисяч людей, здебільшого – літні люди, жінки та діти. За її словами, вони чекають на порятунок.

— Україна робитиме все можливе, щоб відкрити гуманітарний коридор і допомагати людям виїхати до мирних територій України, – наголосила Ломакіна.

За словами міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук, наразі ведуться дуже складні перемовини щодо евакуації важкопоранених бійців з Азовсталі в обмін на полонених росіян.

За її словами, наразі публічні коментарі деяких політиків, журналістів та громадських діячів щодо змісту переговорів не лише дезінформують та дезорієнтують суспільство, а й шкодять переговорному процесу.

— Я дуже прошу. Йдеться про життя людей. Утримайтеся від публічних коментарів про те, чого не знаєте. Якщо все вийде і ми витягнемо людей, потім робіть що хочете. А зараз прошу бути відповідальними та не заважати.

Верещук уточнила, що ведуться переговори лише щодо 38 важкопоранених (лежачих) бійців. Зараз немає перемовин про обмін 500 або 600 людей, про що повідомляють деякі ЗМІ.

Напередодні Верщук зазначала, що наразі деблокувати Азовсталь військовим шляхом неможливо. Українські захисники не хочуть здаватися у полон, а росіяни не погоджуються на процедуру extraction.

Зараз дивляться

Вона розповіла, що росіянам запропонували провести обмін – Україна вивезе своїх бійців гуманітарним коридором, а РФ віддадуть її полонених військових.

Фото: Азов

Джерело: Ірина Верещук