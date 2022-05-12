Травень, 12 в 11:07

Хто має право на отримання соцвиплат, куди звертатися і які документи потрібні для оформлення пенсії – у матеріалі Фактів ICTV.

Види пенсій в Україні

Відповідно до закону України Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, у нашій країні передбачені такі види пенсій:

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Документи для оформлення пенсії за віком

Пенсія за віком оформляється для жінок, яким виповнилося 59,5 років, і для чоловіків, яким виповнилося 60 років. Щоб оформити соцвиплату, потрібно звернутися до Пенсійного фонду за місцем реєстрації й надати такі документи:

заяву про призначення пенсії (стандартний бланк видається в Пенсійному фонді);

паспорт громадянина України (або ID-карту);

довідку про місце реєстрації або проживання людини (довідку про реєстрацію місця проживання, довідку переселенця);

ідентифікаційний номер;

трудову книжку;

довідку про заробітну плату;

інші документи, що підтверджують наявність трудового стажу з 1 січня 2004 року (за наявності);

документи про надання особливого статусу, наприклад, інваліда, чорнобильця, військовослужбовця тощо;

два кольорових фото розміром 4×6 см для оформлення пенсійного посвідчення;

реквізити відкритого пенсійного (соціального) рахунку в банку.

Зазначимо, що пенсіонери можуть відкривати соціальні рахунки в будь-якому українському банку, за винятком пенсіонерів зі статусом переселенців. Відповідно до розпорядження уряду, ВПО зобов’язані відкривати рахунки тільки в Ощадбанку.

Пенсіонери також можуть отримувати пенсію поштою – для цього достатньо вказати відділення Укрпошти, на яке будуть щомісяця перераховуватися гроші.

Документи для оформлення пенсії з інвалідності

Щоб оформити пенсію з інвалідності, потрібно звертатися до Управління праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації або до Пенсійного фонду. Якщо в людини вистачає трудового – виплату буде призначати Пенсійний фонд, а якщо трудового стажу немає або недостатньо – Управління праці.

Потрібно надати такі документи на пенсію з інвалідності:

заяву на пенсію з інвалідності (бланк надається соцорганами);

паспорт або ID-карту з довідкою про прописку;

ідентифікаційний номер;

виписку з акту огляду Медико-соціальної експертної комісії про встановлення групи, причини та строк інвалідності;

трудову книжку та інші документи, які підтверджують трудовий стаж;

довідку про заробітну плату за період страхового стажу до 1 липня 2000 року;

два кольорових фото розміром 4×6 см.

Документи для оформлення пенсії у зв’язку із втратою годувальника

Відповідно до ст. 36 Закону України Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, пенсія у зв’язку із втратою годувальника призначається непрацездатним родичам, які були на утриманні померлої або безвісти зниклої людини.

На таку пенсію мають право:

чоловік (дружина) або батьки померлої людини, якщо вони мають статус інваліда або досягли пенсійного віку;

діти, які не досягли віку 18 років (або віку 23 років за умови, що вони здобувають освіту на денній формі навчання);

чоловік (дружина), якщо вони не працюють і здійснюють догляд за дитиною померлого годувальника у віці до 8 років.

Пенсія нараховується за умови достатнього страхового стажу годувальника (залежно від віку годувальника він має становити від 1 до 14 років). Винятки становлять випадки смерті годувальника, який виконував військовий обов’язок або був учасником Революції Гідності (цим категоріям громадян не обов’язково мати страховий стаж).

Для оформлення пенсії у зв’язку з втратою годувальника можуть запросити такі документи: