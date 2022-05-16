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Факти / Україна / Суспільство

В Україні з’явиться Фонд допомоги жінкам, які побували у полоні в Росії – Верещук

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Ірина Верещук

Глава Мінреінтеграції Ірина Верещук 16 травня під час зустрічі з головою Канцелярії прем’єр-міністра Республіки Польща Міхалом Дворчиком анонсувала створення в Україні Фонду імені Клеменса Шептицького, мета якого – допомога жінкам, які побували у російському полоні, та дітям, які втратили батьків у війні з РФ.

Вона сказала, що протягом двох з половиною місяців Україні вдалося звільнити 51 жінку.

– Ще один напрямок роботи Фонду – діти, які, на превеликий жаль, втратили своїх батьків у цій страшній та жорстокій війні. Це, передусім, буде щомісячна грошова допомога до досягнення повноліття, а також реабілітація, відпочинок та інше, – уточнила вона.

Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій також подякувала польським колегам за підтримку кожного українця, які наразі перебувають у Польщі, а також за постійну допомогу нашому уряду.

Останній обмін полоненими відбувся 6 травня. Додому повернулася 41 людина, зокрема 11 жінок.

Серед звільнених з російського полону – 28 військових та 13 цивільних.

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Фото: Мінреінтеграції

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Джерело: МінТОТ

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