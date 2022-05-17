Підрив Північно-Кримського каналу: заступнику командувача ЧФ РФ і командиру повідомлено про підозру

Травень, 17 в 17:23

Заступнику командувача Чорноморського флоту РФ з матеріально-технічного забезпечення та командиру 11-ї окремої інженерної бригади Південного військового округу повідомлено про підозру порушення законів та правил війни (ч.1 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Про це повідомили на сайті Офісу генерального прокурора України.

– Наприкінці лютого 2022 року, після вторгнення РФ на територію України, підозрювані керували підривом Північно-Кримського каналу в Херсонській області. Пошкодження гідроспоруди завдало значної шкоди цивільній інфраструктурі. Крім того, завдано значної шкоди навколишньому середовищу, – йдеться в повідомленні.

В Офісі генпрокурора зазначили, що заступник командувача ЧФ керував діями загарбників на каналі, який є критичною інфраструктурою, а командир бригади безпосередньо керував солдатами, які підірвали канал в кількох місцях.

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Наразі вирішується питання про оголошення підозрюваних у міжнародний розшук.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчим відділом Управління СБУ в Херсонській області.

Нагадуємо, 26 лютого окупанти підірвали бетонну дамбу в Скадовському районі Херсонської області і почали розчищення Північно-Кримського каналу для відновлення подачі води до Криму.