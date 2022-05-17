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Факти / Україна / Суспільство

Загинув командир роти білоруського батальйону Кастуся Калиновського, який захищав Україну

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Серце з прапором України

На фронті загинув Павло Волат – командир роти білоруського батальйону Кастуся Калиновського, який захищає інтереси України у повномасштабній війні проти російської агресії. Зараз чимало громадян Білорусі воюють проти РФ у лавах Збройних Сил України.

За даними батальйону Кастуся Калиновського, захисник загинув під час звільнення одного з українських сіл від російських окупантів, діставши смертельне поранення. Його намагалися доставити до медичного закладу в критичному стані, проте не встигли.

– Волат був справжнім воїном-легендою. Він був багато разів поранений, але кожного разу Павло обманював смерть, і щоразу повертався на службу, – згадали у батальйоні Кастуся Калиновського.

У батальйоні зазначили, що воїна пам’ятатимуть люди, врятовані ним у бою, воїни його роти та мирні жителі, яких захищав Павло Волат.

Сам батальйон Кастуся Калиновського був сформований у березні 2022 року після початку війни. Першочергово він мав на меті захист Києва від російських окупантів. Названо на честь Кастуся Калиновського — одного з керівників національно-визвольного повстання білорусів, поляків, литовців та українців проти Російської імперії 1863 року.

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Фото: Depositphotos

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