Загинув командир роти білоруського батальйону Кастуся Калиновського, який захищав Україну

На фронті загинув Павло Волат – командир роти білоруського батальйону Кастуся Калиновського, який захищає інтереси України у повномасштабній війні проти російської агресії. Зараз чимало громадян Білорусі воюють проти РФ у лавах Збройних Сил України.

За даними батальйону Кастуся Калиновського, захисник загинув під час звільнення одного з українських сіл від російських окупантів, діставши смертельне поранення. Його намагалися доставити до медичного закладу в критичному стані, проте не встигли.

– Волат був справжнім воїном-легендою. Він був багато разів поранений, але кожного разу Павло обманював смерть, і щоразу повертався на службу, – згадали у батальйоні Кастуся Калиновського.

У батальйоні зазначили, що воїна пам’ятатимуть люди, врятовані ним у бою, воїни його роти та мирні жителі, яких захищав Павло Волат.

Сам батальйон Кастуся Калиновського був сформований у березні 2022 року після початку війни. Першочергово він мав на меті захист Києва від російських окупантів. Названо на честь Кастуся Калиновського — одного з керівників національно-визвольного повстання білорусів, поляків, литовців та українців проти Російської імперії 1863 року.