Путін та Лукашенко – наші спільні вороги: білоруска про допомогу співвітчизників Україні

Білоруська студента з Ukrainian film school Марія Булавінська поділилася тим, яка ситуація зараз на її батьківщині, а також розповіла, як співвітчизники допомагають Україні.

Вона зазначила, що вже два роки не живе у Білорусі через політичне переслідування.

– І сьогодні з моєї рідної Гомельщини в Україну летять російські ракети. Тому мене попросили розповісти, як білоруси ставляться до війни та агресії Росії щодо України, – зазначила Марія.

Розповідь вона почала з того, яка зараз, загалом, ситуація в Білорусі.

– Напевно, частина українців бачили лекцію Путіна, в якій він фактично оголосив війну Україні. Тоді він сказав, що Україну придумав Ленін. Так ось, все те саме, що Путін тоді сказав про Україну, Лукашенко вважає про Білорусь. Путін хотів знищити українців за три дні, Лукашенко знищував білорусів цілеспрямовано 28 років, – зазначила дівчина.

Вона додала, що самопроголошений президент її країни цілеспрямовано знищував білоруську мову, переписував історію, катував та вбивав білорусів.

– Білоруси протестували, але ці протести були задушені і сьогодні Білорусь фактично перебуває під окупацією. Більшість білорусів проти цієї війни, 27 лютого, білоруси вийшли на антивоєнний протест, тоді було затримано понад 600 осіб, а за іншими джерелами понад 1 тис. осіб, – продовжила студентка.

Вона також розповіла, що через 15 діб білоруси почали виходити на волю та ділитися тими кошмарами, які їм довелося пережити у в’язниці.

– Тоді білоруси розпочали партизанську війну. Сьогодні проводяться диверсії на ЗД, щоб зупинити пересування російської зброї до кордону з Україною. Такі диверсії вже було проведено у Гомельській, Вітебській, Брестській областях, – поділилася Марія Булавінська.

Крім того, за її словами, білоруси абсолютно спокійно ставляться до санкцій. Ба більше, вони радіють, якщо ті б’ю по заводах та підприємствах.

– Білоруси абсолютно спокійно ставляться до санацій, і коли вони б’ють по заводах чи підприємствах, навпаки радіють, бо сподіваються, що удар по економіці, може зашкодити і режиму Лукашенка, – заявила дівчина.

Вона розповіла, що білоруси по всьому світу збирають гроші для допомоги українським біженцям, для закупівлі автомобілів швидкої допомоги, медикаментів та військової амуніції.

Також дівчина поділилася символом лукашенківських військ, відповідаючи на запитання, чи вступлять війська Білорусі у війну.

– Так от, щоб розуміти, що таке білоруські війська, хочу показати символ солдата Лукашенка – це сніговик, який зліпили ідеологи Білорусі, коли хотіли виправдати введення російських військ на територію нашої країни, – зазначила Марія (сніговика можна побачити на відео).

Вона додала, що є й нормальні білоруські військові, які нині борються на боці Києва проти російських окупантів.