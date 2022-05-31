Травень, 31 в 13:19

Котелевський райсуд Полтавщини виніс вирок двом російським військовим Олександру Бобикіну та Олександру Іванову, які обстрілювали цивільні райони Харківської області.

Судове засідання у справі відбулося сьогодні.

Так, 26 травня пройшли судові дебати у справі щодо обвинувачення двох російських військових за фактом порушення законів та звичаїв війни. Прокуратура просила для них до 12 років в’язниці.

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Російських солдатів визнали винними у порушенні законів і звичаїв війни.

Обидва окупанти – з Мурманської області. Бобикін був водієм, а також заряджав системи залпового вогню Град, Іванов був навідником Граду.

За їхніми словами, у грудні 2021 року їм повідомили про нібито навчання у Білорусі. У лютому вони приїхали до міста Курськ, де продовжували навчання.

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У другій половині лютого російських солдатів перевезли у Бєлгородську область, де командування повідомило про майбутню війну.

23 лютого окупаційні війська вишикували шість РСЗВ Град на відстані 4-6 км від кордону з Україною. Наголошується, що засуджені Бобикін та Іванов розуміли, що в таких умовах снаряди Градів полетять на цивільні об’єкти.

Вранці 24 лютого військові отримали команду вогонь, при цьому не йшлося про жодне коригування вогню. Того ж дня росіяни перейшли державний кордон на Харківщині, та пройшли близько 30 км. Далі знову ворожий підрозділ, в якому були Бобикін і Іванов, випустив залпи по Харкову.

Як наслідок, у двох селах Харківщини пошкоджено електричну підстанцію, повітряні лінії електропередачі, житлові будинки, ліцей.

24 лютого колону окупантів розбили українські військові. Бобикіну та Іванову вдалося три дні переховуватися, проте згодом вони здалися в полон нашим військовим.

Бобикін і Іванов свою провину визнали та розкаялись, проте суд був упевнений, що ці двоє окупантів мали змогу не виконувати злочинних наказів.

Джерело: Українська правда, Котелевський райсуд Полтавської області

Фото: Котелевський райсуд Полтавської області