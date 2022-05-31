Двох російських окупантів засудили до 11,5 років за обстріли Харківщини
Котелевський райсуд Полтавщини виніс вирок двом російським військовим Олександру Бобикіну та Олександру Іванову, які обстрілювали цивільні райони Харківської області.
Судове засідання у справі відбулося сьогодні.
Так, 26 травня пройшли судові дебати у справі щодо обвинувачення двох російських військових за фактом порушення законів та звичаїв війни. Прокуратура просила для них до 12 років в’язниці.
Російських солдатів визнали винними у порушенні законів і звичаїв війни.
Обидва окупанти – з Мурманської області. Бобикін був водієм, а також заряджав системи залпового вогню Град, Іванов був навідником Граду.
За їхніми словами, у грудні 2021 року їм повідомили про нібито навчання у Білорусі. У лютому вони приїхали до міста Курськ, де продовжували навчання.
У другій половині лютого російських солдатів перевезли у Бєлгородську область, де командування повідомило про майбутню війну.
23 лютого окупаційні війська вишикували шість РСЗВ Град на відстані 4-6 км від кордону з Україною. Наголошується, що засуджені Бобикін та Іванов розуміли, що в таких умовах снаряди Градів полетять на цивільні об’єкти.
Вранці 24 лютого військові отримали команду вогонь, при цьому не йшлося про жодне коригування вогню. Того ж дня росіяни перейшли державний кордон на Харківщині, та пройшли близько 30 км. Далі знову ворожий підрозділ, в якому були Бобикін і Іванов, випустив залпи по Харкову.
Як наслідок, у двох селах Харківщини пошкоджено електричну підстанцію, повітряні лінії електропередачі, житлові будинки, ліцей.
24 лютого колону окупантів розбили українські військові. Бобикіну та Іванову вдалося три дні переховуватися, проте згодом вони здалися в полон нашим військовим.
Бобикін і Іванов свою провину визнали та розкаялись, проте суд був упевнений, що ці двоє окупантів мали змогу не виконувати злочинних наказів.
Джерело: Українська правда, Котелевський райсуд Полтавської області