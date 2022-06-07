Червень, 07 в 9:12

Розпочалася 104-та доба героїчного протистояння українського народу російській масштабній агресії. На Херсонщині наші збройні сили завдали ударів по окупантах та знищили ворожий склад боєприпасів на Миколаївщині.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

На Волинському та Поліському напрямках можливе збільшення чисельності збройних сил Білорусі до 80 тисяч осіб. Розконсервовують техніку та озброєння для комплектування військових частин.

Зараз дивляться

На Сіверському напрямку противник з метою демонстрації присутності продовжує тримати у прикордонних районах Брянської та Курської областей до трьох батальйонних тактичних груп.

З території РФ ворог із мінометів обстрілює підрозділи наших військ в районах населених пунктів Ходине та Велика Писарівка Сумської області.

На Харківському напрямку ворог проводить дистанційне мінування місцевості у напрямку наступу наших військ на Рубіжне.

Армія РФ зосереджує основні зусилля на наступі на Ізюм та Слов’янськ. Намагається просунутись у напрямку населених пунктів Довгеньке і Долина.

Ворог обстрілює позиції ЗСУ в районах Базалівки, Бражківки, Грушувахи.

На Донецькому напрямку, окрім артилерійських обстрілів, ворог завдав авіаударів із літаків та вертольотів. Тривають запеклі бої за Сєвєродонецьк та на Бахмутському напрямку.

На Лиманському напрямку противник завдав ракетного удару по Миколаївці.

На Бахмутському напрямку наші війська успішно відбили наступ на Нагірне, Берестове, Криничне, Роти. На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог активних бойових дій не вів.

На Південнобузькому напрямку українські гелікоптери завдали ударів по скупченнях ворожих сил на Херсонщині, а літаки – по складах боєприпасів на Миколаївщині. Противник втратив понад 20 осіб та до 10 одиниць військової техніки.

Ворог за підтримки артилерії та армійської авіації здійснив наступ в напрямку Лозове – Біла Криниця, проте без успіху.

У Чорному морі до обстрілів ракетами Калібр перебуває три носії.

За минулу добу на Донецькому і Луганському напрямках відбито 10 атак ворога, знищено один танк, три артилерійських системи, дві бойові броньовані машини, один автомобіль та два склади з боєприпасами. Підрозділи протиповітряної оборони збили два безпілотних літальних апарати типу Орлан-10.

Фото: Генштаб ЗСУ