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Факти / Україна / Суспільство

Між Україною та РФ відбувся 11 обмін полоненими – Кім

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Віталій Кім

10 червня між Україною та країною-агресором Росією відбувся одинадцятий обмін полоненими. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

— Сьогодні відбувся одинадцятий обмін завдяки координаційному штабу щодо роботи з полоненими, –  сказав він.

За словами Кіма, з російського полону вдалося визволити голову ОТГ Олега Пилипенка.

Зараз дивляться

— 2,5 місяці перебував у полоні наш голова ОТГ Олег Пилипенко, якого дістали. Вели переговори ми дуже довго. Тому до цього моменту не хотів, не міг про це говорити. Але зараз він вже тут, тому його вітаємо. Все буде добре.

Наприкінці травня міністр реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук повідомила, що вирішення питань обміну полонених передали під юрисдикцію Головного управління розвідки Міноборони та СБУ.

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