Між Україною та РФ відбувся 11 обмін полоненими – Кім

10 червня між Україною та країною-агресором Росією відбувся одинадцятий обмін полоненими. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

За словами Кіма, з російського полону вдалося визволити голову ОТГ Олега Пилипенка.

— 2,5 місяці перебував у полоні наш голова ОТГ Олег Пилипенко, якого дістали. Вели переговори ми дуже довго. Тому до цього моменту не хотів, не міг про це говорити. Але зараз він вже тут, тому його вітаємо. Все буде добре.