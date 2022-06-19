Червень, 18 в 22:52

Українські захисники поступово просуваються на території Херсонської області. Як поінформував напередодні радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович, ЗСУ вже наблизилися на відстань 15-18 км до Херсона.

Що відомо про окупацію Херсонщини, плани РФ на регіон та контрнаступ української армії – далі в матеріалі.

Швидка окупація Херсонщини

Російські війська захопили Херсон та більшу частину Херсонської області ще на початку березня.

Зараз дивляться

Досі виникають запитання, як ворог так швидко зміг зайти на територію регіону та чому було розміновано перешийок на адміністративному кордоні з тимчасово окупованим Кримом.

Як зазначав секретар РНБО Олексій Данілов, причину з’ясовують українські правоохоронні органи, а остаточної відповіді немає навіть у нього.

Попри очікування рашистів на швидке сприйняття “русского міра” мешканцями Півдня України, Херсон із перших днів окупації чинив потужний спротив. Люди неодноразово виходили на масові акції протесту, вимагаючи від окупантів забиратися геть та виступаючи проти створення чергового псевдодержавного утворення “ХНР”. У місті діють партизани.

Водночас окупанти влаштували масові затримання та обшуки в місті, відкривали вогонь по мирних мітингах. Є інформація, що рашисти утримують у своїх катівнях на Херсонщині близько 600 людей. Викрадених українців російські загарбники також вивозять в окупований Крим.

На території області та в самому Херсоні окупанти посилили заходи так званої “фільтрації”.

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Плани РФ на регіон

У перші місяці окупації рашисти намагалися організувати псевдореферендум про створення чергової фейкової “республіки” – “ХНР”.

Проте ця ідея провалилася, а окупанти натомість почали розглядати варіант “приєднання” Херсонської області до тимчасово окупованого Криму та створення на цих територіях “Таврійської губернії”. Такі дані наприкінці травня озвучив голова української розвідки Кирило Буданов.

А російськомовне видання Медуза з посиланням на власні джерела стверджувало, що Кремль хоче “об’єднати” окуповані території України в новий федеральний округ у складі РФ. Йдеться про території Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. У день виходу статті Медузи “бункерний лідер” Володимир Путін оголосив себе “збирачем земель” за прикладом Петра І.

Тим часом путінські солдати та колаборанти на Херсонщині почали роздавати російські паспорти, запроваджувати рубль та російські освітні програми в школах, а також вирішили примусово надавати новонародженим українцям громадянство РФ. Варто зазначити, що херсонці не сприймають ні рублі, ні паспорти РФ.

В області відсутній мобільний зв’язок та частково Інтернет. До Херсона почали активно звозити родини російських військовослужбовців.

ЗСУ наближаються до Херсона

Ще наприкінці травня військові аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) оприлюднили інформацію про контрнаступальні дії Збройних сил України на Херсонщині. У повідомленні зазначалося, що це змусило російські війська зайняти оборонну позицію і, ймовірно, порушить намагання РФ контролювати окуповані території на південному напрямку.

Українська розвідка, своєю чергою, поінформувала, що рашисти будують вже третю лінію оборони на окупованих територіях Херсонщини та переміщують війська з окупованого Криму.

1 червня голова Херсонської ОВА Геннадій Лагута повідомив, що українська армія вже звільнила понад 20 населених пунктів з боку Дніпропетровської області.

8 червня британська розвідка повідомила, що поки РФ зосередилася на наступі на Донбасі, ЗСУ здійснили успішну контратаку в південно-західній частині Херсонської області. Завдяки цьому українським захисникам вдалося відновити плацдарм на березі річки Інгулець.

А 11 червня Херсонська міська рада поінформувала, що українські війська ведуть контрнаступ на трьох напрямках в області: Киселівка, Солдатське та Олександрівка. Зазначалося, що під контролем України повністю перебуває селище Таврійське.

15 червня радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович підтвердив, що на Херсонському напрямку українські війська створили стійкий плацдарм на лівому березі річки Інгулець (за 50 км від Херсона).

Про створений ЗСУ плацдарм для наступу розповів 24 каналу і радник міністра внутрішніх справ України Віктор Андрусів. Він зазначив, що складність боротьби на Херсонщині полягає лише в нестачі озброєння. Водночас українські захисники провели дуже вдалу операцію.

– Наші захисники настільки розумно вчинили, що цього росіяни навіть не сподівалися. Вони захопили плацдарм, який ніхто не вважав цінним. Він між Снігурівкою і Давидовим Бродом, дає нам можливість рухатись в трьох напрямках, і ніхто не знає, в якому ми це робитимемо, – наголосив Андрусів.

За його словами, звідти українські воїни можуть спробувати піти на Херсон, або ж на Нову Каховку чи взагалі в бік окупованого Криму. Андрусів пояснив, що складність для окупантів полягає в тому, що вони повинні готуватися фактично на всіх трьох напрямах, що вимагає більшого зосередження військ.

Протягом останніх тижнів українські захисники авіаударами знищили склади боєприпасів РФ у Херсонській області та, ймовірно, ліквідували двох російських генералів.

І ось 17 червня радник голови ОПУ Олексій Арестович заявив, що Збройні сили України наблизилися до Херсона і знаходяться від міста на відстані 15-18 км. За словами Арестовича, просування ЗСУ до Херсона може перерости в контрнаступ.

– На Херсонському напрямку ми активно рухаємось… І у нас замиготіли фотографії, на яких уже видно Херсон. Це десь 15-18 км, але з пагорбів там видно (Херсон на горизонті, – Ред.)… І ці контрнаступальні дії з хвилини на хвилину можуть перерости в контрнаступ, судячи з розмаху та глибини просування наших військ, – заявив він.

Паралельно голова Херсонської облради Олександр Самойленко закликав мешканців Херсонщини виїхати з регіону, зокрема і через окупований Росією Крим. За його словами, це “полегшить роботу ЗСУ” при звільненні територій.

Підготовка плацдарму для повноцінного контрнаступу – думка експерта

Як зазначив у коментарі Фактам ICTV військовий експерт Олег Жданов, Збройні сили України зараз здійснюють підготовчі заходи для контрнаступу в напрямку Херсона.

Коментуючи повідомлення Арестовича, експерт пояснив, що 15-18 км – це значна відстань на фронті.

– По-перше 15-18 км – це дуже далеко. Ми ще не дійшли до рубежів оборони російських військ. Ми поки що там просуваємося на окремих ділянках, де немає суттєвих укріплень з боку РФ. Це підготовчі заходи для майбутнього контрнаступу в напрямку Херсона. Тому сьогодні прогнозувати, коли ми перейдемо в контрнаступ дуже важко, тому що ми поки що створюємо плацдарм для майбутнього контрнаступу. Крім того, 18 кілометрів – у нас не вся артилерія добиває на таку відстань, – наголосив Жданов.

Він уточнив, що наразі в української армії недостатньо сил і засобів для деокупації Херсона.

– На сьогодні ЗСУ здатні проводити оборонні операції. От ми ледь-ледь витягуємо оборонну операцію на Луганщині. Але на межі наших можливостей ми її витягуємо. А казати про контрнаступ сьогодні дуже зарано, – зазначив експерт.

Відповідаючи на запитання, які ще сили і засоби потрібні ЗСУ для операції зі звільнення Херсонщини, Жданов нагадав про нещодавні заяви радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка та голови Об’єднаного комітету начальників штабів США, генерала Марка Міллі.

Перед черговою зустріччю міністрів оборони країн світу, яка відбулася 15 червня в Брюсселі (Рамштайн-3), Подоляк закликав надати Україні більше важкої зброї для паритету з військами РФ на полі бою. За його словами, Україна потребує: 1000 гаубиць калібру 155 мм; 300 РСЗВ; 500 танків; 2000 одиниць бронетехніки; 1000 дронів.

А після зустрічі Рамштайн-3 генерал Міллі поінформував, що США уже передали Україні: 12 артилерійських дивізіонів, 97 тис. протитанкових систем (“більше, ніж танків у світі”), 237 танків, понад 300 БМП (бойових машин піхоти), близько 1 600 ЗРК (зенітних ракетних комплексів) і майже 60 тис. снарядів до них. Генерал уточнив, що в поставки для України увійшли 383 одиниці артилерії (ствольної та реактивної), а також близько півмільйона боєприпасів до них.

– Ви ж бачили доповідь генерала Міллі, цифри, що нам надали: я маю на увазі танки, бойові броньовані машини і артилерію. Три цифри. Коли ці три цифри наблизяться хоча б на 75% до тих цифр, які оголосив Подоляк, тоді ми будемо говорити, що Збройні сили здатні сформувати наступальне угруповання, – наголосив Олег Жданов.

Що кажуть у Києві

11 червня під час чергового відеозвернення президент України Володимир Зеленський підтвердив, що українські військові поступово звільняють територію Херсонської області. Він зазначив, що до переліку повернутих населених пунктів додалося селище Таврійське.

А у зверненні від 14 червня глава держави наголосив, що ключова мета на півдні України – це звільнення Херсона.

– Продовжуємо тиснути на окупантів на півдні України. Ключова мета – звільнення Херсона, будемо рухатися до цього крок за кроком, – повідомив Зеленський.

Днями також вийшла стаття міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби для американського видання Foreign Affairs. Стаття називається Якою буде перемога України: бачення Києва. У ній очільник МЗС висловив думку, що Україна може змусити російських окупантів залишити Херсон.

Кулеба уточнив, що для цього українській армії потрібне сучасне озброєння.

– На південному фронті ЗСУ вже проводять контрнаступ, а з сучасним озброєнням ми зможемо пройти далі вглиб окупованої ворогом території. Метою буде поставити росіян на межу потреби залишити Херсон – місто, яке має ключове значення для стратегічної стабільності України. Якщо ми просунемося на півдні та сході, ми зможемо змусити Путіна вибирати між тим, щоб залишити південні міста, включно з Херсоном і Мелітополем, аби вчепитися за Донбас, та тим, щоб залишити заново окуповані території у Донецькій та Луганській областях, аби триматися за південь, – пояснив Кулеба.

Він додав, що на цьому етапі господар Кремля може більш серйозно “наполягати на переговорах щодо припинення вогню”.

Кінцевою ж метою, за словами Кулеби, є вигнання російських загарбників із української землі.