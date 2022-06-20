Червень, 20 в 19:09

З початку повномасштабної війни багато українських родин втратили годувальників. Проте державою передбачені пенсії, які призначаються родині у такому випадку.

Хто може отримати пенсію та як вона призначається в умовах війни – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Які пенсії передбачені родинам, що втратили годувальника

Наразі існує три програми, які гарантують пенсійні виплати. Про це під час телемарафону розповіла міністр соціальної політики України Марина Лазебна.

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Отож, сьогодні можна отримати:

виплати у разі втрати годувальника;

у разі втрати годувальника; пенсії у разі втрати годувальника для родин загиблих військовослужбовців ( 7 800 грн – на кожного з батьків та подружжя; 6 100 грн – на кожну дитину);

( – на кожного з батьків та подружжя; – на кожну дитину); пенсії у зв’язку з втратою годувальника для родичів зниклих безвісти.

Родини зниклих безвісти отримують право на пенсію через місяць з дня внесення поліцією інформації про зникнення до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Потрібно особисто подати заяву з необхідними документами до територіального органу Пенсійного фонду України.

Також можна подати заяву через портал електронних послуг ПФУ – portal.pfu.gov.ua.

Така пенсія призначається непрацездатним членам родини, які перебували на утриманні зниклого.

Хто може отримати пенсію у разі втрати годувальника

У такому випадку пенсія призначається непрацездатним членам сім’ї померлого, які були на його утриманні, за наявності в годувальника на день смерті страхового стажу.

Водночас дітям пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається незалежно від того, чи були вони на його утриманні.

Непрацездатними членами сім’ї вважаються:

чоловік (дружина), батько, мати, якщо вони є особами з інвалідністю або досягли пенсійного віку;

діти померлого, які не досягли 18 років або старші, якщо вони стали особами з інвалідністю до досягнення повноліття;

чоловік (дружина), а в разі їх відсутності – один з батьків або брат чи сестра, дідусь чи бабуся померлого незалежно від віку і працездатності.

Таким членам родини померлого пенсія призначається на весь період, протягом якого вони вважаються непрацездатними.

До речі, родина годувальника, для якої його допомога була основним джерелом доходу, але які й самі отримують пенсію, має право перейти на пенсію у зв’язку з втратою годувальника.

Своєю чергою усиновлені діти мають право на пенсію у зв’язку з втратою нарівні з рідними дітьми.

Батьки або дружина померлого, які не були на його утриманні, мають право на пенсію, якщо втратили джерело доходу.

Право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника за померлого військовослужбовця мають батьки та дружина (чоловік), якщо вони досягли віку 60 років незалежно від наявності у них страхового стажу або є особами з інвалідністю.

Розмір такої пенсійної виплати становить 30% від заробітної плати померлого.

Якщо військовослужбовець загинув під час виконання службових обов’язків, тоді право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника мають батьки та дружина (чоловік) не раніше, ніж за 5 років до досягнення віку, який дає право на призначення пенсії за віком.

Розмір пенсії

На розмір пенсії впливає декілька чинників – необхідно вирахувати розмір пенсії за віком померлого годувальника, враховуючи його стаж та заробіток.

Так, пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається в розмірі:

на одну непрацездатну особу – 50% пенсії за віком померлого годувальника;

на двох та більше непрацездатних членів сім’ї – 100% пенсії за віком померлого годувальника, що розподіляється між ними рівними частинами.

Як отримати пенсію

За наявності усіх необхідних документів для призначення пенсії можна звернутись до будь-якого сервісного центру ПФУ незалежно від регіону.

Місце прописки та фактичного проживання для призначення пенсії не мають значення, оскільки Пенсійний фонд володіє Реєстром застрахованих осіб, де зберігається інформація про кожну людину, яка офіційно працювала.

Також можна подати заяву через портал електронних послуг ПФУ – portal.pfu.gov.ua – у розділі Призначення пенсії.

До заяви необхідно обов’язково додати документи: