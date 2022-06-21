Червень, 21 в 18:36

У Києві завершилося електронне рейтингове голосування за перейменування міських об’єктів, назви яких пов’язані з країною-агресором Росією.

Як поінформували в пресслужбі КМДА, було отримано понад 6,5 млн голосів. Загалом до переліку на перейменування увійшли 296 об’єктів, які були відібрані експертною комісією: вулиці, провулки, бульвари, проспекти, площі.

Електронне голосування відбувалося в застосунку Київ Цифровий із 15 до 19 червня. Для верифікації використовувався Bank ID.

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Як наголосили в пресслужбі КМДА, процес дерусифікації назв топонімічних об’єктів у Києві має важливе історичне та національне значення. Це, зокрема, сприятиме зменшенню культурологічного впливу РФ на свідомість українців та увіковіченню пам’яті про визначні історичні події, відомих діячів та героїв України.

Результати рейтингового голосування українців передали в Київську міську раду для розгляду експертної комісії. На основі експертних висновків депутати міськради згодом ухвалять рішення щодо перейменувань столичних об’єктів.

До складу експертної комісії залучено спеціалістів Українського інституту національної пам’яті, Інституту історії України, Інституту української археології та джерелознавства імені М.С. Грушевського, Інституту мовознавства імені О.О. Потебні, Інституту української мови та інших установ.

Згідно з результатами голосування, пропонується перейменувати:

• вулицю Багратіона – на вулицю Максима Левіна (на честь українського фотожурналіста, котрий загинув на Київщині під час повномасштабного вторгнення РФ);

• вулицю Байкальська – на вулицю Мелітопольська;

• провулок Олександра Бестужева – на провулок Андрія Кузьменка;

• вулицю Білгородська – на вулицю Миколи Куліша;

• вулицю Біломорська – на вулицю Катерини Гандзюк (на честь загиблої херсонської активістки);

• вулицю Бударіна – на вулицю Українського відродження;

• провулок Виборзький – на провулок Попаснянський;

• вулицю Волгоградська – на вулицю Романа Ратушного (на честь київського активіста, котрий нещодавно загинув на фронті);

• площу Волгоградська – на площу Конотопської битви;

• проспект Юрія Гагаріна – на проспект Леоніда Каденюка;

• площу Героїв Бреста – на площу Чорнобаївська;

• вулицю Героїв Війни – на вулицю Українських повстанців;

• вулицю Дунаєвського – на вулицю Мирослава Скорика;

• вулицю Жолудєва – на вулицю Олександра Махова (на честь українського журналіста, котрий нещодавно загинув на фронті);

• вулицю Петра Запорожця – на вулицю Міжнародного легіону;

• вулицю Олександра Матросова – на вулицю Генерала Кульчицького;

• вулицю Металістів – на вулицю Червоної рути;

• вулицю Псковська – на вулицю Почаївська;

• вулицю Сулеймана Стальського – на вулицю Богдана Ступки;

• вулицю Маршала Тимошенка – на вулицю Левка Лук’яненка;

• вулицю Льва Толстого – на вулицю Українських Героїв.

З повним списком нових назв можна ознайомитися нижче.

У травні Київська міська рада вирішила перейменувати арку Дружби народів, що в центрі столиці. Після “декомунізації” вона отримала назву арка Свободи українського народу.