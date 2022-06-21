СБУ затримала агента РФ та викрила на співпраці з ворогом керівника Укренерго

Червень, 21 в 16:19

Співробітники Служби Безпеки України затримали російського агента на Донеччині. Він збирав розвіддані щодо позицій артилерії та інших бойових підрозділів ЗСУ в районі Бахмута.

Крім цього, на співпраці з ворогом викрили одного з керівників Укренерго.

– Служба безпеки у результаті слідчо-оперативних дій задокументувала злочинну діяльність начальника одного з регіональних підрозділів Національної енергетичної компанії Укренерго. Посадовець добровільно погодився співпрацювати з ворогом та обійняв посаду очільника т. зв. Маріупольських магістральних мереж днр, – повідомили в СБУ.

Після “призначення” він передав окупаційній адміністрації активи захопленого об’єкта та організував від’єднання його потужностей від Об’єднаної енергосистеми України.

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Наразі зраднику повідомлено про підозру у пособництві державі-агресору. Тривають комплексні заходи для його затримання і притягнення до відповідальності.

У Києві військова контррозвідка СБУ встановила місцезнаходження і затримала бойовика терористичного угруповання “Восток”. Відомо, що він брав активну участь у захоплені українських військових об’єктів у тимчасово окупованому Донецьку.

Також у Миколаївській області співробітники військової контррозвідки СБУ ліквідували канал збуту зброї та боєприпасів, викрадених поблизу лінії південного фронту.