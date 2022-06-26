Червень, 25 в 22:03

У Рівненській області внаслідок ракетних ударів російської армії по Сарнах загинуло троє людей та ще четверо мирних жителів поранені. Двоє з них перебувають у важкому стані.

Глава Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль зазначив, що всі постраждалі люди перебувають у лікарні.

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– Дві ракети влучили у цивільні об’єкти інфраструктури – це СТО з мийкою та ще один комплекс з ремонту автомобілів. За попередніми даними, троє загиблих. Четверо потерпілих перебувають у лікарні, двоє з них у важкому стані. Під завалами ще можуть бути люди, тому роботи тривають, – розповів Коваль.

Наразі рятувальники ліквідовують наслідки ракетних ударів та досі розбирають завали, оскільки під ними можуть перебувати люди.

Ввечері під час повітряної тривоги пролунали вибухи у Рівненській області, після чого у небі з’явився сильний і густий дим.