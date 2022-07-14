Це показник: Жданов розповів, на що вплинули удари ЗСУ по російських складах

Липень, 13 в 22:07

Завдяки ударам Збройних сил України російський наступ сповільнився навіть у Донбасі. Окупанти не можуть зберегти темп штурмових дій, оскільки ЗСУ вдало б’ють по російських складах з боєприпасами та технікою. Про це заявив військовий експерт Олег Жданов.

– Показовим є те, що минув тиждень, а російський наступ буксирує навіть на Донбасі. Тобто вони не змогли зберегти темп наступу. І той натиск, який був допустимий під час штурму Сєвєродонецька, про це взагалі поки не йдеться. Вони тиждень топчуться на місці. Так, є окремі штурмові дії щодо наших позицій, але це більше схоже на розвідку боєм.

На його думку, завдяки ударам ЗСУ російські війська зменшать наступ на Запорізькому напрямку.

Зараз дивляться

– Я думаю, що зараз дуже застопориться і Запорізький напрям, хоча ще тиждень тому Ганна Маляр (заступниця міністра оборони України, – Ред.) говорила про те, що у Генеральному штабі розвідка розглядає варіант початку наступу на Запоріжжя. Наразі про це говорити вже не варто.

Крім того, найближчим часом зменшиться наступ окупантів на Херсонському напрямку. На думку військового експерта, показником є ​​те, що російська армія не може надалі розвивати штурмові дії.