Липень, 22 в 17:39

В Україні триває загальна мобілізація, тому призовникам та військовозобов’язаним чоловікам активно вручають повістки.

У кожній з них вказана дата, коли чоловіку потрібно з’явитися у військовий комісаріат. Але є й ті, хто за час повномасштабної війни не отримав жодної повістки.

Чи потрібно йти у військкомат без повістки – дізнавалися Факти ICTV.

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Чи потрібно йти у військкомат, якщо не отримували повістку

За словами оперативного чергового Київського міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки, кожен чоловік повинен був звернутися до військкомату за місцем прописки у 10-денний термін з оголошення воєнного стану, навіть якщо не отримав повістку.

Але оскільки 10 днів з оголошення воєнного стану вже минули, черговий радить чоловікам все одно звертатися у військкомати, аби в майбутньому не мати проблем.

– З моменту оголошення воєнного стану військовозобов’язані повинні з’явитися до військкоматів у 10-денний період, навіть якщо повістку не отримували. Якщо ж чоловік не прийшов у військкомат, його можуть записати у списки ухильників. Але якщо військовозобов’язаний добровільно прийшов, навіть без повістки, жодної відповідальності не буде, – зауважує оперативний черговий.

Крім того, черговий додав, що чоловіки обов’язково мають повідомити начальника військкомату (за місцем прописки), якщо змінюють своє місце перебування.

У такому випадку на призовника може бути накладена адміністративна або кримінальна відповідальність. Якщо ви отримали повістку, поставили на ній свій підпис, ви повинні з’явитись у зазначений час.

– Якщо ви не з’явились за першою офіційною повісткою, на вас можуть накласти адміністративний штраф. Коли ж ви пройшли медичну комісію і в подальшому не з’являєтесь до військкомату, вже може бути кримінальна відповідальність за ухилення від проходження військової служби, – попередив юрист Ростислав Кравець.

За словами юриста, кримінальну відповідальність можуть накласти у випадку, якщо ви пройшли медичну комісію та не з’явилися до військкомату за наступним викликом.

За неявку до військкомату без поважних причин передбачено:

штраф від 85-119 грн;

за повторне правопорушення – до 255 грн.

Якщо ж призовник ухиляється від проходження строкової військової служби, йому загрожує обмеження волі на строк до трьох років.

Фото: Укрінформ