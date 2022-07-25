Це нонсенс: Зеленська про неприйнятний для українців сценарій закінчення війни

Липень, 25 в 13:44

Україна відчуває величезну підтримку світу, а візит першої леді України Олени Зеленської до США сигналізує про те, щоб ця підтримка не припинялася.

Про це в інтерв’ю телеканалу NBC News під час своєї поїздки до США розповіла дружина президента.

— Ми її (підтримку, – Ред.) дуже сильно потребуємо. Необхідно, щоб вона надходила швидше, – зазначила Зеленська.

Під час свого виступу у Конгресі США Зеленська попросила зброю для України, щоб “захистити свій дім і право прокидатися в ньому живими”.

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На запитання журналіста, чи є для Зеленської прийнятним сценарієм закінчення війни, коли Україна віддасть частину території окупантам, вона наголосила, що ні вона, ні жоден українець не може цього уявити.

— Якщо до вашого будинку увірвався злочинець, він усе навколо нищить, вбиває ваших рідних, тероризує, ви живете в страху, пручаєтеся. А потім хтось вам пропонує: зупинімося, поговоріть з ним, віддайте йому вітальню, а самі живіть у просторі, що залишився. Мені здається, це нонсенс, – пояснила вона.

Зеленська також розповіла, що для неї особисто найважчим під час війни є постійне відчуття небезпеки, у якій перебувають діти в Україні. Також вона наголосила, Україна не може пробачити РФ за смерть невинних мирних людей.

— Чесно кажучи, я не знаю, як живуть російські пропагандисти, які говорять, ніби вони хочуть поцілити лише у військові об’єкти. Я не чула ще жодного слова співчуття або вибачення стосовно того, що гинуть мирні люди, особливо діти. Ми не можемо цього пробачити, – підкреслила вона.

20 липня Олена Зеленська виступила у Конгресі США, де закликала надати українським ЗС більше зброї та систем протиповітряної оборони, щоб запобігти загибелі дітей, які помирають внаслідок ракетних авіаударів з боку РФ.

Також перша леді розповіла декілька історій українців, які зазнали тих чи інших втрат через російське вторгнення. Вона окремо згадала про удари по Вінниці, внаслідок яких російська авіація “вбила дітей у візочках”.