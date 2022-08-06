До Стамбула прибули два судна з кукурудзою та зерном, які вийшли з одеського порту

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Суховантажне судно NAVI STAR, яке прямувало з Одеського морського торгового порту з українською кукурудзою вагою 33 тис. тонн, став на якір для огляду в Стамбулі.

Також Судно Navistar з українським зерном під прапором Панами вже прибуло до турецького Стамбулу. Це перший суховантаж із каравану, який вчора вирушив з України.

Про це йдеться у заяві Міністерства нацоборони Туреччини. Судна мають пройти огляди представників Туреччини, Росії, України та ООН зі Спільного координаційного центру в Стамбулі.

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Ukrayna’dan İrlanda’ya gidecek olan ve 33 bin ton mısır ile Odessa Limanı’ndan hareket eden Panama bayraklı NAVISTAR isimli gemi İstanbul’un kuzeyinde belirlenen mevkiye ulaşarak demirledi. Gemi ilerleyen saatlerde Müşterek Koordinasyon Merkezi tarafından denetime tabi tutulacak. pic.twitter.com/g0lvBBqm8k — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 6, 2022

Інспекція суден відбудеться у рамках ініціативи Безпечне відвантаження зерна і харчових продуктів з українських портів, яке підписали представники згаданих країн та ООН наприкінці липня.

Згідно з планом, судно NAVI STAR з українською кукурудзою під прапором Панами прямує до Ірландії. Після перевірки судно з українським зерно пройде через протоки Босфор і Дарданелли, попрямує до Англії. Загалом з одеських портів за останні дні відправили декілька суден з вантажем врожаю.