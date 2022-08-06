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До Стамбула прибули два судна з кукурудзою та зерном, які вийшли з одеського порту

Юля Захарченко, редакторка стрічки
До Стамбула прибули два судна з кукурудзою та зерном, які вийшли з одеського порту
Фото: Pixabay

Суховантажне судно NAVI STAR, яке прямувало з Одеського морського торгового порту з українською кукурудзою вагою 33 тис. тонн, став на якір для огляду в Стамбулі.

Також Судно Navistar з українським зерном під прапором Панами вже прибуло до турецького Стамбулу. Це перший суховантаж із каравану, який вчора вирушив з України.

Про це йдеться у заяві Міністерства нацоборони Туреччини. Судна мають пройти огляди представників Туреччини, Росії, України та ООН зі Спільного координаційного центру в Стамбулі.

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Інспекція суден відбудеться у рамках ініціативи Безпечне відвантаження зерна і харчових продуктів з українських портів, яке підписали представники згаданих країн та ООН наприкінці липня.

Згідно з планом, судно NAVI STAR з українською кукурудзою під прапором Панами прямує до Ірландії. Після перевірки судно з українським зерно пройде через протоки Босфор і Дарданелли, попрямує до Англії. Загалом з одеських портів за останні дні відправили декілька суден з вантажем врожаю.

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