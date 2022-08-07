Обстріл ЗАЕС та ракетні удари: що відбувається на 165 добу війни в Україні

Росія обстріляла Запорізьку АЕС, внаслідок чого один блок станції відключено, а серед мешканців Енергодару почалася паніка.

У Дніпропетровській області РФ завдала удару з РСЗВ по житлових кварталах Нікополя, внаслідок чого поранено чотирьох мирних жителів. Одного із чоловіків госпіталізували до лікарні.

Також російська армія здійснила обстріл одного із районів Миколаєва. Внаслідок цього загинув один мирний житель та ще 18 людей отримали осколкові поранення, серед яких 13-річний хлопчик.

Також окупанти випустили ракети по Харкову та Запоріжжю.