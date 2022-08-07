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Маліновська Ангеліна |
Обстріл ЗАЕС та ракетні удари: що відбувається на 165 добу війни в Україні

Обстріл ЗАЕС та ракетні удари: що відбувається на 165 добу війни в Україні

Росія обстріляла Запорізьку АЕС, внаслідок чого один блок станції відключено, а серед мешканців Енергодару почалася паніка.

У Дніпропетровській області РФ завдала удару з РСЗВ по житлових кварталах Нікополя, внаслідок чого поранено чотирьох мирних жителів. Одного із чоловіків госпіталізували до лікарні.

Також російська армія здійснила обстріл одного із районів Миколаєва. Внаслідок цього загинув один мирний житель та ще 18 людей отримали осколкові поранення, серед яких 13-річний хлопчик.

Також окупанти випустили ракети по Харкову та Запоріжжю.

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00:42 - 07 серпня

Харків під обстрілом. У місты працює вороже РСЗВ. Чути три вибухи.

Про це повідомляють місцеві мешканці.

Також у місцевих пабликах пишуть, що надходять скарги, що після вибухів у багатьох зникла електрика.

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00:38 - 07 серпня

З початку повномасштабної війни Збройні сили України звільнили від окупантів уже 1060 населених пунктів.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

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