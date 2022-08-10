Серпень, 10 в 12:21

Кожен українець, який залишився без роботи, має право на отримання державної допомоги по безробіттю.

Допомога по безробіттю надається громадянам України, які отримали статус безробітного відповідно до законодавства.

Проте останнім часом більшість українців скаржаться на затримки цих виплат. Факти ICTV дізнавалися, чому виплати по безробіттю можуть затримуватися.

Зараз дивляться

Чому затримують виплати

Станом на серпень 2022 року виплати здійснюють регулярно. Затримок наразі немає.

Якщо виплати вам не надходять, то, ймовірно, ви не відвідували центр зайнятості або не комунікували з кар’єрним радником.

Якщо ж ви перебуваєте на тимчасово окупованих територіях, де українські банки не працюють, виплати вам все одно надходять, просто зняти ви їх не можете.

Як тільки ви виїдете на підконтрольну територію України, зможете скористатися виплатами по безробіттю.

Факти ICTV надіслали офіційний запит до Державного центру зайнятості, щоб отримати офіційну відповідь про затримки виплат у деяких громадян України. Наразі відповідь очікується.

Що повинна робити людина, щоби регулярно отримувати виплати

Статус безробітного та виплата допомоги по безробіттю призначається з першого дня реєстрації особи в службі зайнятості за особистою заявою.

Після реєстрації кар’єрний радник призначає наступну зустріч, наприклад, через 10 днів. І безробітний має обов’язково прийти до центру зайнятості у призначений день.

За цей період безробітному нараховуються виплати. Якщо людина не з’явилась у призначений день або просто зареєструвалася та не приходить, виплати припиняються.

Тобто центр зайнятості має постійно перевіряти, чи справді ви безробітний, тому ви повинні обов’язково з’являтися у призначені дні.

Якщо цього не робити виплати нараховуватися не будуть.

Зареєстровані безробітні, які не можуть відвідати центр зайнятості в установлені терміни через настання форс-мажорних обставин (бойові дії, тимчасова окупація), можуть підтвердити намір перебування у статусі безробітного будь-якими засобами комунікації, зокрема електронними.

Якщо ви не можете з’явитися у центрі за будь-яких обставин, ви все одно маєте підтримувати комунікацію з кар’єрним радником.

У разі відсутності зв’язку – за телефоном гарячої лінії регіонального центру зайнятості.

Варто зазначити, що виплати нараховуються лише від зустрічі до зустрічі.

Виплати з безробіття в умовах війни

Наприкінці квітня Рада ухвалила закон Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо питань функціонування сфер зайнятості та загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття в період воєнного стану.

Закон спрощує отримання статусу безробітного та отримання подальших фінансових виплат, хоч розмір виплат і скоротили.

Якщо раніше максимальна сума допомоги з безробіття залежала від прожиткового мінімуму (9 924 грн), а з липня взагалі мала зрости до 10 400 грн, то зараз виплати по безробіттю залежать від мінімальної зарплати.

Максимальний розмір допомоги по безробіттю відтепер становитиме півтори мінімальної зарплати, тобто 9 750 грн.

Варто зазначити, що загальна тривалість виплати допомоги по безробіттю не може перевищувати 180 календарних днів.