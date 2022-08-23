За відмову від евакуації вихователів прийомних дітей позбавлятимуть права на опіку

Серпень, 23 в 13:56

За відмову від обов’язкової евакуації вихователів прийомних дітей позбавлятимуть права опіки.

Про це повідомили у Міністерстві реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Відповідне рішення ухвалили на засіданні уряду сьогодні, 23 серпня.

– Сім’ї, а також патронатні вихователі та дитячі будинки, які виховують прийомних дітей-сиріт або позбавлених батьківського піклування, можуть втратити право піклуватися про них, якщо наражають своїх вихованців на великий ризик і відмовляються від обов’язкової евакуації, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що долі цих дітей держава доручить відповідальнішим вихователям – вже у безпечних регіонах, куди їх евакуювали.

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