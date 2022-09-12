Через обстріли РФ затримується низка потягів до Харкова, Сум, Полтави

Вересень, 11 в 21:16

Через обстріли російської армії по інфраструктурі на Слобожанщині очікуються затримки низки потягів з і до Харкова, Сум, Полтави, повідомляє Укрзалізниця.

Проте рейси не скасовують, рух продовжується всією мережею залізниці. На вокзалах Харкова та інших тимчасово знеструмлених міст організовано безпечну висадку та посадку пасажирів. Також пасажирам дозволять залишитися на території вокзалів протягом комендантської години.

Які потяги затримуються

№1 Харків – Івано-Франківськ – орієнтовна затримка 45 хвилин;

№786 Київ – Шостка – затримка 40 хвилин (електропостачання відновлено, поїзд прямує далі).

Затримуються потяги на відправлення – перелік

На відправлення зі ст. Харків-Пас. можуть бути затримані поїзди №164 Харків – Київ (час відправлення 21:16), №7 Харків – Одеса (час відправлення 21:43).

Зараз дивляться

У компанії Укрзалізниця закликають пасажирів зберігати спокій та чекати на відправлення своїх потягів.