Вересень, 16 в 11:58

Громадяни, які отримали платіжки за спожитий газ із некоректними показниками, мають кілька варіантів подальших дій.

Відповідні роз’яснення оприлюднила Газопостачальна компанія Нафтогаз України.

Так, клієнти компанії почали скаржитися на платіжки з нулями чи неправильними даними про спожиті за місяць обсяги газу. У Нафтогазі уточнили, що за облік газу, фіксацію показань лічильників відповідають оператори газорозподільних мереж (облгази).

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– На жаль, таке трапляється вже кілька місяців поспіль (отримання невірних платіжок, – Ред.). Оператори ГРМ (облгази) просто ігнорують вчасно передані показання лічильників, – зазначається в повідомленні.

У компанії пояснили, що українці в такій ситуації мають два варіанти дій:

1. Можна написати офіційне звернення до облгазу, в якому вимагати роз’яснень, чому передані дані лічильника були зафіксовані неправильно, а також щодо суми платежу в рахунку.

2. Також можна звернутися до НКРЕКП (Нацкомісії, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг) зі скаргою на порушення з боку облгазу та вимогою провести його перевірку (щодо дотримання ліцензійних умов).

У Нафтогазі також радять клієнтам фіксувати показання лічильника на фото чи відео, робити скріншоти в чатботі або в особистому кабінеті.

У компанії рекомендують сплачувати за газ за фактом нарахування, а якщо у платіжці “нуль” – то можна зробити переплату.

Як відомо, з 1 травня 2022 року мільйони домогосподарств в Україні були автоматично переведені на обслуговування НАК Нафтогаз України як постачальника останньої надії. Це сталося через те, що місцеві газові компанії не могли виконувати свої функції. Не всі споживачі дізналися вчасно про переведення, тому сплатили за газ попередньому постачальнику.

Станом на вересень близько 98% побутових споживачів є клієнтами Нафтогазу і отримують “блакитне паливо” за фіксованим тарифом 7,96 грн за кубометр.

Ще низка постачальників пропонують тариф від 7,70 грн до 9,99 грн за кубометр.

Джерело: ГК Нафтогаз України