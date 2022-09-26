Вересень, 26 в 10:44

Найулюбленіший період школярів – канікули. Усі діти з особливим трепетом очікують на ці кілька тижнів відпочинку від уроків та домашніх завдань.

Коли розпочнуться осінні канікули у 2022 році та скільки триватиме відпочинок – дивіться в нашому матеріалі.

Осінні канікули 2022 – дата

Кожен навчальний рік складається з двох семестрів, що діляться по дві чверті. Зазвичай після кожної чверті починаються канікули.

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Загалом, освітні заклади України можуть самостійно організовувати структуру навчального року, але у 2022 році осінні канікули триватимуть з 24 жовтня до 30 жовтня.

Крім того, школярі матимуть вихідний 14 жовтня у День захисників і захисниць України.

Канікули в Україні 2022-2023

Загальний план канікул у 2022-2023 роках такий:

осінні – від 24 жовтня до 30 жовтня 2022 року ;

– від ; зимові – від 25 грудня 2022 року до 8 січня 2023 року ;

– від ; весняні – від 17 березня до 2 квітня 2023 року ;

– від ; літні – від 25 травня до 1 вересня 2023 року.

Крім того, українські школярі матимуть і кілька вихідних, що випадають на будні дні. Діти відпочиватимуть: