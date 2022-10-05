Жовтень, 05 в 10:37

В Україні традиційно двічі на рік переводять годинники.

Переводити годинники почали ще у 1981 році. Такий звичай було запроваджено для економії електроенергії та подовження світлового дня.

Сьогодні це вже стало певною традиційною подією – влітку та взимку переводити годинники.

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Коли переводять годинники на зимовий час – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Коли Україна перейде на зимовий час у 2022 році

В Україні годинники на зимовий час переводять останньої неділі жовтня. Кожного року о 04:00 стрілки переводять на годину назад.

У 2022 році переведення годинника припало на 30 жовтня. Відповідно, стрілки годинника потрібно буде перевести з 29 на 30 жовтня о 04:00.

У сучасному світі залишились мало годинників, які не змінювали б час автоматично.

В електронні пристрої виробники встановлюють таке переведення часу за заводськими налаштуваннями, і прилади автоматично його переводять.

Проте, якщо ви маєте механічний годинник, який не підключений до інтернету, налаштовувати новий час потрібно власноруч.

Як підготуватись до переведення годинника

Багато вчених відзначають, що сезонне переведення годинників провокує розвиток імунних і серцево-судинних захворювань, адже воно змінює біологічні ритми людини.

Тому вже неодноразово у Раді поставало питання про скасування переведення часу. Але поки що такий закон ухвалено не було, тож українці й надалі змінюють свої біологічні ритми двічі на рік.

Крім того, зміна режиму та нестача сну можуть спровокувати стреси – до цього потрібно особливо підготуватися емоційно чутливим людям.

Щоб правильно підготуватися до переведення годинників:

починайте змінювати свій режим сну – за два тижні до 30 жовтня поступово змінюйте час підйому зранку та відхід до сну;

більше гуляйте на свіжому повітрі ― це допоможе наситити мозок киснем;

проводьте зранку розминку для м’язів;

відрегулюйте сніданок – споживайте зранку помірно ситну їжу, щоб запустити організм.

Така мініпідготовка може тривати тиждень-два. Поступово ви відчуєте, як змінюється ваш біологічний годинник на годину в потрібному напрямку.

Цими рекомендаціями можна користуватися як дорослим, так і дітям.