Жовтень, 08 в 14:29

Військовий Російської Федерації, який перебуває на Донецькому напрямку, розповідає матері про успіхи ЗСУ та натякає, що відмовиться далі воювати проти України.

Про це свідчить перехоплена Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України розмова загарбника з матір’ю. Окупант розповів, що він разом з іншими росіянами пересуваються в інші місця, однак вони не стануть безпечнішими для тих, хто воює проти України.

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– Я знаю. Наших б’ють просто на всіх напрямках. Я додому збираюся. Красний Лиман жорсткі бої вже три тижні. Тут вже не напівкільце, тут набагато гірше, – наголосив російський військовий.

У Головному управлінні розвідки наголосили, що за кожний воєнний злочин Російської Федерації, вчинений проти України, відбудеться справедлива відплата.