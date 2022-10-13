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Факти / Україна / Суспільство

Які прилади не можна вмикати під час годин пікового споживання – список

Владислава Ткаченко, Редакторка сайту
Які прилади не можна вмикати під час годин пікового споживання – список
Фото: Depositphotos

Останні ракетні удари ворога призвели до пошкодження об’єктів енергетичної інфраструктури. Це сформувало певний дефіцит енергопотужності.

Аби запобігти масштабного відключення електрики, українців просять не користуватися потужними електроприладами зранку з 08:00 до 11:00 та під час вечірнього піку споживання з 17:00 до 22:00. 

Факти ICTV підготували список побутових електроприладів, які не варто вмикати під час годин пікового споживання.

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 Які прилади не варто вмикати під час пікового споживання – список

Міністерство енергетики України підготувало перелік побутових приладів, які споживають найбільше електроенергії, відповідно, їх використання потрібно обмежити першочергово.

Аби зменшити навантаження на електромережі, два рази на добу – з 08:00 до 11:00 та з 17:00 до 22:00 вимкніть прилади, які споживають найбільше:

  • варильна поверхня – 7,5 кВт•год;
  • сушильна машина – 3,2 – 3,4 кВт•год;
  • бойлер – 1,5 – 2,5 кВт•год;
  • кондиціонер  – 2,2 – 3,37 кВт•год;
  • пральна машина – 1,8 – 2,3 кВт•год;
  • духовка – 2,5 – 4 кВт•год;
  • пилосос – 1,4 – 2,5 кВт•год;
  • мікрохвильовка – 1,5-2 кВт•год;
  • електрочайник – 1,5 – 2,4 кВт•год;
  • обігрівач масляний або повітряний – 1,5 – 2,5 кВт•год.

Інфографіка розроблена Міністерством енергетики України

Також у ці години варто зменшити використання: 

  • мультиварки;
  • кавоварки;
  • мультипечі;
  • електричної турки;
  • холодильника;
  • відпарювача;
  • морозильної камери;
  • утюжка для волосся;
  • плойки;
  • ноутбука;
  • комп’ютера (настільний ПК);
  • монітора;
  • ігрової приставки;
  • принтера;
  • телевізора;
  • TV-тюнера;
  • зарядних пристроїв;
  • освітлення: жарову, світлодіодну та енергозберігаючу лампочки.

Ви можете користуватися цими приладами лише за необхідності та бажано по черзі. Наприклад, якщо хочете випити чаю, наберіть у чайник води лише на одну чашку та закип’ятіть.

Якщо кожен українець дослухається порад та вимкне прилади, це допоможе значно заощадити споживання електроенергії  та швидше відновити пошкодження.

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