Які прилади не можна вмикати під час годин пікового споживання – список
Останні ракетні удари ворога призвели до пошкодження об’єктів енергетичної інфраструктури. Це сформувало певний дефіцит енергопотужності.
Аби запобігти масштабного відключення електрики, українців просять не користуватися потужними електроприладами зранку з 08:00 до 11:00 та під час вечірнього піку споживання з 17:00 до 22:00.
Факти ICTV підготували список побутових електроприладів, які не варто вмикати під час годин пікового споживання.
Які прилади не варто вмикати під час пікового споживання – список
Міністерство енергетики України підготувало перелік побутових приладів, які споживають найбільше електроенергії, відповідно, їх використання потрібно обмежити першочергово.
Аби зменшити навантаження на електромережі, два рази на добу – з 08:00 до 11:00 та з 17:00 до 22:00 вимкніть прилади, які споживають найбільше:
- варильна поверхня – 7,5 кВт•год;
- сушильна машина – 3,2 – 3,4 кВт•год;
- бойлер – 1,5 – 2,5 кВт•год;
- кондиціонер – 2,2 – 3,37 кВт•год;
- пральна машина – 1,8 – 2,3 кВт•год;
- духовка – 2,5 – 4 кВт•год;
- пилосос – 1,4 – 2,5 кВт•год;
- мікрохвильовка – 1,5-2 кВт•год;
- електрочайник – 1,5 – 2,4 кВт•год;
- обігрівач масляний або повітряний – 1,5 – 2,5 кВт•год.
Також у ці години варто зменшити використання:
- мультиварки;
- кавоварки;
- мультипечі;
- електричної турки;
- холодильника;
- відпарювача;
- морозильної камери;
- утюжка для волосся;
- плойки;
- ноутбука;
- комп’ютера (настільний ПК);
- монітора;
- ігрової приставки;
- принтера;
- телевізора;
- TV-тюнера;
- зарядних пристроїв;
- освітлення: жарову, світлодіодну та енергозберігаючу лампочки.
Ви можете користуватися цими приладами лише за необхідності та бажано по черзі. Наприклад, якщо хочете випити чаю, наберіть у чайник води лише на одну чашку та закип’ятіть.
Якщо кожен українець дослухається порад та вимкне прилади, це допоможе значно заощадити споживання електроенергії та швидше відновити пошкодження.