Жовтень, 13 в 15:10

Останні ракетні удари ворога призвели до пошкодження об’єктів енергетичної інфраструктури. Це сформувало певний дефіцит енергопотужності.

Аби запобігти масштабного відключення електрики, українців просять не користуватися потужними електроприладами зранку з 08:00 до 11:00 та під час вечірнього піку споживання з 17:00 до 22:00.

Факти ICTV підготували список побутових електроприладів, які не варто вмикати під час годин пікового споживання.

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Які прилади не варто вмикати під час пікового споживання – список

Міністерство енергетики України підготувало перелік побутових приладів, які споживають найбільше електроенергії, відповідно, їх використання потрібно обмежити першочергово.

Аби зменшити навантаження на електромережі, два рази на добу – з 08:00 до 11:00 та з 17:00 до 22:00 вимкніть прилади, які споживають найбільше:

варильна поверхня – 7,5 кВт•год ;

; сушильна машина – 3,2 – 3,4 кВт•год ;

; бойлер – 1,5 – 2,5 кВт•год ;

; кондиціонер – 2,2 – 3,37 кВт•год ;

; пральна машина – 1,8 – 2,3 кВт•год ;

; духовка – 2,5 – 4 кВт•год ;

; пилосос – 1,4 – 2,5 кВт•год ;

; мікрохвильовка – 1,5-2 кВт•год;

електрочайник – 1,5 – 2,4 кВт•год;

обігрівач масляний або повітряний – 1,5 – 2,5 кВт•год.

Також у ці години варто зменшити використання:

мультиварки;

кавоварки;

мультипечі;

електричної турки;

холодильника;

відпарювача;

морозильної камери;

утюжка для волосся;

плойки;

ноутбука;

комп’ютера (настільний ПК);

монітора;

ігрової приставки;

принтера;

телевізора;

TV-тюнера;

зарядних пристроїв;

освітлення: жарову, світлодіодну та енергозберігаючу лампочки.

Ви можете користуватися цими приладами лише за необхідності та бажано по черзі. Наприклад, якщо хочете випити чаю, наберіть у чайник води лише на одну чашку та закип’ятіть.

Якщо кожен українець дослухається порад та вимкне прилади, це допоможе значно заощадити споживання електроенергії та швидше відновити пошкодження.