Жовтень, 14 в 6:04

У ніч на 5 жовтня російські війська атакували Україну іранськими безпілотниками-камікадзе. Зокрема, завдали удару по об’єктах інфраструктури у Білій Церкві на Київщині.

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки підготував для українців поради, які допоможуть врятуватися у випадку атаки.

Що робити і як вберегтися під час атаки дронів-камікадзе – дивіться в нашому матеріалі.

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Найчастіше РФ атакує українські міста іранськими дронами-камікадзе Shahed 136, призначеними для ураження цілей на дальній відстані. Наводиться дрон на стаціонарну ціль за супутниковими координатами.

Запускається з пускової платформи, має двигун, за допомогою якого набирає швидкість та висоту. Ціль вражає боєголовка в носовій частині дрона.

Дрон-камікадзе складно помітити неозброєним оком, вони літають низько. Хоча його важко побачити, проте можна добре почути.

Shahed 136 дуже гучні. Коли вони наближаються, у повітрі добре чутно звук, схожий на роботу двигуна мопеда чи бензопили.

Як врятуватися під час атаки дронів-камікадзе

Якщо почули характерний звук Shahed 136, оцініть ситуацію навколо та тримайтеся якомога далі від адміністративних будівель, стратегічних та військових об’єктів.

Якщо ви на вулиці, головне – не панікувати, ваш мозок повинен працювати тверезо.

Швидко та уважно озирніться довкола та знайдіть місце для схованки, надійне укриття:

спеціально обладнані бомбосховища;

підвал, льох (якщо у вас приватний будинок);

підземні переходи;

метро;

будь-яка канава, траншея чи яма;

дуже великий підвал під капітальними будинками старої забудови.

Справа у тому, що ці дрони несуть приблизно 40 кг вибухівки та спричиняють потужну вибухову хвилю і велику кількість дрібних уламків.

Тому лягати потрібно так, аби знизити шанс влучення осколків. Осколки летять вгору та по дотичній. Якщо людина стоїть – більше ймовірності опинитися у них на шляху.

Атаку дронів-камікадзе краще перечекати у сховищі.

Якщо укриття далеко, дотримуйтесь правила двох стін, які мають відділяти вас від небезпеки.

Якщо під час вибухів ви вдома: