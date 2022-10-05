Жовтень, 05 в 10:02

Упродовж ночі 5 жовтня російські війська атакували Білу Церкву Київської області дронами-камікадзе типу Shahed-136.

Загалом було шість влучань та вибухів. Зазнала руйнувань інфраструктура міста.

У лікарні в стані середньої важкості перебуває людина, яка постраждала через ворожу атаку.

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Що відомо про іранські дрони Shahed-136, які всю ніч атакували Білу Церкву, та на що вони здатні – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Дрони Shahed-136: призначення та можливості

Shahed-136 (дрон-камікадзе) – тип безпілотних літальних апаратів з бойовою частиною.

Вони здатні тривалий час у режимі очікування перебувати в повітрі в районі цілі та оперативно атакувати її після отримання команди від оператора.

Також дрон здатний виконувати завдання, на яке його запрограмували автоматично.

Shahed-136 призначений для ураження цілей на дальній відстані. Наводиться дрон на стаціонарну ціль за супутниковими координатами.

Запускається з пускової платформи, має двигун, за допомогою якого набирає швидкість та висоту. Ціль вражає боєголовка в носовій частині дрона.

Ці безпілотники невеликі за розміром та літають низько, тому українським системам ППО важко їх відстежити.

Можуть долати відстань до 2,5 тис. км, зазвичай їх запускають парами чи навіть зграями.

Shahed-136 мають модифікації з камерами спостереження, які здатні завдавати високоточних ударів. Однак більш поширеним є варіант без камер, що наводиться за супутниковими координатами та вражає лише стаціонарні об’єкти.

Shahed-136 запускається під невеликим кутом угору зі спеціальної пускової установки.

Портативна стартова рама з кількома безпілотниками дає змогу швидко переміщатися за допомогою будь-якого відповідного транспортного засобу.

Технічні характеристики

Дальність польоту — до 2,5 тис. км.

Швидкість – 185 км/год.

Вага — 200 кг.

Довжина — 3,5 м.

Розмах крил — 2,5 м.

Боєголовка — в носовій частині.

Запуск — зі спеціальної платформи.

Головна частина може становити до 50 кг вибухівки.

Військові експерти зазначають, що реальна дальність польоту іранських ударних безпілотників може становити 1,3-1,6 тис. км. А швидкість 185 км/год дає змогу збивати Shahed звичайною стрілецькою зброєю.

Попри проблематичність виявлення радаром, безпілотники створюють сильний шум, який допомагає знайти та знищити їх.

Де в Україні були зафіксовані Shahed-136

Доволі часто цей дрон помічають на Півдні України.

21 вересня 2022 року ворог атакував Shahed-136 прибережну зону Очакова Миколаївської області. Ще один збили українські захисники. Інший самоліквідувався ударом по узбережжю.

22 вересня у небі над Миколаївською областю зенітники Повітряних сил знищили чотири Shahed-136. Вранці цього ж дня дрон-камікадзе атакував Кривий Ріг.

23 вересня 2022 року Shahed-136, керований російськими окупантами, завдав удару по Одесі.

Також після звільнення Куп’янська Харківської області було помічено Shahed-136, який, ймовірно, використовувався російськими окупантами.

Цікаво, що росіяни маскують дрони та маркують їх як Герань-2.