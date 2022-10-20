Чи є у Києві та інших містах школи та дитсадки з укриттями від ядерного удару

Жовтень, 20 в 12:23

У КМДА та Міносвіти не володіють інформацією про кількість шкіл та дитячих садків, які мають укриття, здатні захистити від можливого ядерного удару або його наслідків.

– Щодо закладів освіти, які мають укриття, адаптовані для захисту від можливого ядерного удару, інформуємо, що ця інформація в департаменті не створювалася, – так відповіли у Департаменті освіти та науки КМДА.

У мерії пояснили, посилаючись на листи СБУ, що з метою безпеки на період воєнного стану доступ до інформації щодо функціонування закладів освіти столиці обмежений.

У Міністерстві освіти і науки також відповіли, що не мають такої інформації, уточнивши, що облік захисних споруд – компетенція місцевих держадміністрацій.

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Днями заступниця міністра оборони Ганна Маляр, коментуючи погрози з боку Росії щодо можливості ядерних ударів, заявила, що вони орієнтовані більше на Захід, щоб вони нам не давали зброю.

За її словами, Україна у переговорах із Заходом вказує, що залякування з боку Росії – це просто шантаж.