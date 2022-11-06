Листопад, 06 в 15:34

З тимчасово окупованих чотирьох областей України до Запоріжжя за тиждень вдалося виїхати лише 906 нашим громадянам.

Про це повідомляє міський голова Мелітополя Іван Федоров.

За його словами, люди щодня намагаються виїхати з окупації на підконтрольну Україні територію. Проте окупанти змушують жителів оформлювати у своїх комендатурах так звані перепустки.

Зараз дивляться

– За тиждень з окупованих частин чотирьох областей до Запоріжжя рашисти випустили всього 906 людей. Ще тисячі чекають своєї черги, – наголосив Федоров.

Людей, які хочуть виїхати з окупованих регіонів, настільки багато, що оформлення перепусток займає до місяця. У Мелітополі список заповнено аж до середини грудня.

– Нагадую: діють ще два альтернативні шляхи евакуації – в сторону Грузії та європейських країн через трасу Бердянськ-Маріуполь-Новоазовськ або через тимчасово окупований Крим, – наголосив мер Мелітополя.

Раніше Іван Федоров розповів, що у Мелітополі окупанти навчають дітей користуватися зброєю, щоб підготувати до участі у “добровольчих батальйонах”.