На звільнених територіях України розпочалася добровільна евакуація – Верещук

Листопад, 19 в 21:48

На звільнених територіях на Півдні України розпочалася добровільна евакуація місцевих жителів, які хочуть тимчасово переїхати у безпечніше місце. Держава пообіцяла взяти на себе витрати, пов’язані з переміщенням.

Про це заявила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук під час онлайн-брифінгу. За її словами, для громадян, які висловлять бажання евакуюватися, забезпечать проживання та медичний супровід.

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– Йдеться про те, що кожен за бажанням може виїхати в безпечніші регіони, а держава забезпечить їхнє перевезення, проживання, медичне забезпечення та інше, – стверджує вона.

Після звільнення Херсона окупанти почали інтенсивно обстрілювати місто. Тому держава пропонує тимчасово виїхати жителям області заради безпеки.

Зокрема, громадянам можуть запропонувати виїхати у західні області через Миколаїв чи Кривий Ріг. У деокупованих містах і селах вже починають складати списки охочих евакуюватися у безпечніше місце.