Листопад, 25 в 12:13

23 листопада Росія вчинила чергову масовану атаку по Україні. Ракети влучили в об’єкти критичної інфраструктури в кількох областях. У багатьох регіонах сталися аварійні відключення електроенергії.

Цими обстрілами РФ хотіла зламати дух українців, залишивши без світла, води та звʼязку. Натомість в кожному місті України почали відкриватися Пункти незламності.

Пункти незламності – це острівець безпеки, стабільності, тепла та єдності, які, у разі потреби, функціонуватимуть цілодобово та безкоштовно для тимчасового перебування.

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Де у Києві розташовані Пункти незламності та чим зможуть скористатися українці – далі в матеріалі Фактів ICTV.

Пункти незламності у Києві: адреси

Сьогодні в столиці вже функціонують 10 мобільних Пунктів незламності ДСНС. Розташовані вони за адресами:

вул. Молдавська 3А, (метро Лук’янівка, поруч із Центральним госпіталем МВС України);

пр-т. Голосіївський, 56 (метро Голосіївська/Деміївська);

Солом’янська площа, вул. Василя Липківського, 33;

вул. Рибальська, 14/16;

пр-т. Перемоги, 69/1 (метро Нивки);

вул. Світлицького, 37 (Виноградар);

бульвар Перова, 27 (Троєщина);

вул. Героїв полку Азов, 6 (метро Оболонь);

вул. Кубанської України, 4А (Лісовий масив);

вул. Олександра Кошиця, 3В (метро Харківська).

Загалом Пункти незламності можуть бути розташовані в закладах освіти, будівлях обласних та районних військових адміністрацій, органів місцевого самоврядування тощо.

В одному мобільному пункті можуть одночасно перебувати від 40 до 500 осіб. Часових лімітів на перебування немає, але не варто забувати, що іншим теж потрібно підзарядити телефон та зігрітися.

На інтерактивній карті ви можете знайти Пункти незламності не лише в Києві, а й інших населених пунктах України.

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Крім того, на карті також є позначки АЗС, супермаркетів, кафе та ресторанів, які мають генератор та працюють під час відключення світла.

Чим можна скористатися в Пунктах незламності

Оскільки Пункти незламності облаштовані спеціально для перебування громадян у випадку тривалого вимкнення електроенергії, там є базові послуги: