Листопад, 26 в 16:22

З 26 листопада ДТЕК Київські електромережі планує почергово вмикати світло всім мешканцям так, щоб перерва в електропостачанні для кожного клієнта становила не більше п’яти годин.

Стабілізаційні графіки наразі не діють. Такий режим запроваджується до того часу, поки не вдасться знизити дефіцит генерації електроенергії.

Ситуація в енергосистемі залишається надзвичайно складною, тому на всій території України, зокрема у Києві, продовжують застосовувати екстрені відключення електроенергії.

Зараз дивляться

Нагадуємо, після масових російських атак на об’єкти енергетичної інфраструктури України ситуація з електропостачанням залишається нестабільною.

Енергетики докладають максимум зусиль для її стабілізації. Тому статус щодо можливих відключень швидко змінюється.

Щоб дізнатися, чи є зараз за вашою адресою аварійні або планові відключення та ознайомитися з графіком стабілізаційних відключень – почніть вводити адресу українською мовою.

Згідно з розкладом, опублікованим на сайті Yasno, світло мають вимикати в середньому на 8-12 годин. Щодня 2-3 відключення по 3-4 години.

Інтервали в графіку в окремих випадках можуть бути посунуті приблизно на 40 хвилин.

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Графік відключення світла у Києві для групи 1



Графік відключення світла у Києві для групи 2

Графік відключення світла у Києві для групи 3

Українців також просять економити електроенергію та вимикати всі зайві електроприлади з 07:00 до 23:00. Власників бізнесу закликали обмежити зовнішнє освітлення офісів, ресторанів і ТЦ.