Обіцяють відключення світла не більш ніж на 5 годин: ДТЕК про ситуацію у Києві
З 26 листопада ДТЕК Київські електромережі планує почергово вмикати світло всім мешканцям так, щоб перерва в електропостачанні для кожного клієнта становила не більше п’яти годин.
Стабілізаційні графіки наразі не діють. Такий режим запроваджується до того часу, поки не вдасться знизити дефіцит генерації електроенергії.
Ситуація в енергосистемі залишається надзвичайно складною, тому на всій території України, зокрема у Києві, продовжують застосовувати екстрені відключення електроенергії.
Нагадуємо, після масових російських атак на об’єкти енергетичної інфраструктури України ситуація з електропостачанням залишається нестабільною.
Енергетики докладають максимум зусиль для її стабілізації. Тому статус щодо можливих відключень швидко змінюється.
Щоб дізнатися, чи є зараз за вашою адресою аварійні або планові відключення та ознайомитися з графіком стабілізаційних відключень – почніть вводити адресу українською мовою.
Згідно з розкладом, опублікованим на сайті Yasno, світло мають вимикати в середньому на 8-12 годин. Щодня 2-3 відключення по 3-4 години.
Інтервали в графіку в окремих випадках можуть бути посунуті приблизно на 40 хвилин.
Читайте: Як зарядити телефон без світла – п’ять дієвих способів
Графік відключення світла у Києві для групи 1
Графік відключення світла у Києві для групи 2
Графік відключення світла у Києві для групи 3
Українців також просять економити електроенергію та вимикати всі зайві електроприлади з 07:00 до 23:00. Власників бізнесу закликали обмежити зовнішнє освітлення офісів, ресторанів і ТЦ.